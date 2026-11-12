Curazao y Panamá se enfrentan este jueves 12 de noviembre a las 7:30 pm hora de Ciudad de Panamá y ET / 6:30 pm Tiempo del Centro de México / 4:30 pm PT por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27 en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad. Para los aficionados tanto de The Blue Wave como de los Canaleros, la transmisión en vivo estará a cargo de la señal de FOX Sports en televisión, con opciones de streaming online y plataformas asociadas. La serie otorga un doble premio al ganador en el marcador global: el boleto al Final Four en marzo de 2027 en Los Ángeles y la clasificación directa a la Copa Oro 2027. El perdedor, por su parte, deberá disputar la ronda preliminar del torneo de selecciones de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe.

¿Dónde ver FOX Sports, Curazao vs. Panamá por Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Curazao y Panamá, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27, se jugará el jueves 12 de noviembre de 2026 en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad, Curazao. El encuentro está programado para las 7:30 p. m. ET.

Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FOX Sports 2, una de las señales alternativas de FOX dedicada principalmente al fútbol internacional. También podrá verse mediante fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX y FOX One.

Cabe precisar que, para el partido Curazao vs. Panamá, la señal anunciada es FOX Sports y no FOX, que pueden verse en las parrillas de canales de los operadores de cable de los países mencionados.

¿Dónde ver FOX Sports en Centroamérica y El Caribe?

Los aficionados de Centroamérica podrán seguir la Concacaf Nations League 2026-27 a través de las plataformas de FOX, que adquirió los derechos de transmisión de la competición para la región. El acuerdo contempla las ediciones 2026-27 y 2028-29, incluidas sus respectivas fases finales, con emisiones tanto por televisión como mediante streaming y programación con narración local.

Para el partido Curazao vs. Panamá, los aficionados deberán consultar la programación local de FOX para conocer el canal específico y la plataforma disponible en su país. En Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, FOX cuenta con presencia televisiva en la región, mientras que la compañía también ha reforzado su oferta deportiva centroamericana.

Fecha, hora, TV y dónde ver Curazao vs. Panamá por Concacaf Nations League

Fecha: Jueves, 12 de noviembre de 2026

Jueves, 12 de noviembre de 2026 Lugar: Estadio Ergilio Hato de Willemstad, Curazao

Estadio Ergilio Hato de Willemstad, Curazao Horarios: 7:30 p.m. ET y Panamá / 8:30 p.m. Curazao

7:30 p.m. ET y Panamá / 8:30 p.m. Curazao Canal TV: Fox Sports 2 (EE.UU.)

Fox Sports 2 (EE.UU.) Streaming: FOX One (EE.UU.)