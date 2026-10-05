Guatemala y Surinam se medirán en un duelo a todo o nada este lunes 5 de octubre por la cuarta y última jornada del Grupo B de la Liga A en la Concacaf Nations League 2026-27 por el pase a los cuartos de final del torneo de selecciones de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe. El balón rodará a las 8:00 p.m. ET / 6:00 p.m. Tiempo del Centro de México / 5:00 p.m. PT en el histórico Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol) de la capital guatemalteca.

Para los aficionados tanto de la Azul y Blanco como de los Suriboys, la transmisión en vivo estará a cargo de la señal de FOX Deportes en televisión, con opciones de streaming online y plataformas asociadas. El formato suizo implementado por Concacaf en esta fase de grupos no deja margen de error para ninguna escuadra. Los Chapines están obligados a sumar de a tres puntos para mantenerse con vida en la competencia, mientras que los caribeños solo tienen que empatar o ganar por un gol de diferencia para asegurar de forma matemática su pasaje a la siguiente ronda.

¿Dónde ver FOX Deportes, Guatemala vs. Surinam por Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Guatemala y Surinam, correspondiente a la Jornada 4 del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27, se jugará el lunes 5 de octubre de 2026 en el Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala, Guatemala. El encuentro está programado para las 8:00 p. m. ET.

Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FOX Sports 2, una de las señales alternativas de FOX dedicada principalmente al fútbol internacional. También podrá verse mediante fuboTV, ViX y FOX One.

Cabe precisar que, para el partido Guatemala vs. Surinam, la señal anunciada es FOX y no FOX Deportes, que pueden verse en las parrillas de canales de los operadores de cable de los países mencionados.

¿Dónde ver FOX Deportes en Centroamérica y El Caribe?

Los aficionados de Centroamérica podrán seguir la Concacaf Nations League 2026-27 a través de las plataformas de FOX, que adquirió los derechos de transmisión de la competición para la región. El acuerdo contempla las ediciones 2026-27 y 2028-29, incluidas sus respectivas fases finales, con emisiones tanto por televisión como mediante streaming y programación con narración local.

Para el partido Guatemala vs. Surinam, los aficionados deberán consultar la programación local de FOX para conocer el canal específico y la plataforma disponible en su país. En Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, FOX cuenta con presencia televisiva en la región, mientras que la compañía también ha reforzado su oferta deportiva centroamericana.

Fecha, hora, TV y dónde ver Guatemala vs. Surinam por Concacaf Nations League

Fecha: Lunes, 5 de octubre de 2026

Lunes, 5 de octubre de 2026 Lugar: Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala, Guatemala

Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala, Guatemala Horarios: 8:00 p.m. ET / 6:00 p.m. Guatemala / 9:00 p.m. Surinam

8:00 p.m. ET / 6:00 p.m. Guatemala / 9:00 p.m. Surinam Canal TV: FOX / Fox Sports 2 (EE.UU.)

FOX / Fox Sports 2 (EE.UU.) Streaming: FOX One