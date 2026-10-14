El choque entre Real Madrid y AS Roma es la cita imperdible de este miércoles 14 de octubre de 2026 a partir de las 13:00 horas Ciudad de México / 3:00 pm ET / 12:00 pm PT de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 en el césped del Stadio Olímpico de la capital italiana. Para todos los aficionados merengues y del fútbol de primer nivel en México, podrás seguir toda la acción del partido Real Madrid vs. Roma en vivo a través de Canal FOX One por TV y online.

Real Madrid de José Mourinho se estrenó en el máximo torneo de clubes europeo con una victoria 2-1 ante el Inter en el Santiago Bernabéu y buscará mantener su buen momento frente a la Roma comandada por Gian Piero Gasperini, que viene de igualar 1-1 ante Fenerbahce en su debut en Champions League. El partido no solo será importante para las aspiraciones de ambos equipos para seguir escalando posiciones en la clasificación general, sino que marcará el regreso de The Special One al Stadio Olímpico, donde dejó su huella marcada tras la conquista de la UEFA Conference League 2021-2022 con el conjunto italiano.

Siga en directo el partido Real Madrid vs. Roma a través de la señal de HBO Max y TNT Sports. Conozca las opciones de televisión y las plataformas de streaming online autorizadas para ver el encuentro en México. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Real Madrid vs. Roma por UEFA Champions League 2026?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Eventos y Deportes Incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

Información oficial para ver en vivo el partido Real Madrid vs. Roma por FOX One y FOX Sports App en México. Conozca la programación televisiva y las plataformas digitales autorizadas para seguir la Champions League. | Crédito: uefa.com / Composición Depor

Horario, TV y dónde ver en vivo en directo Real Madrid vs. Roma por UEFA Champions League 2026

Torneo: UEFA Champions League 2026-27

Partido: Real Madrid vs. Roma, por la Jornada 2 de la Fase de Liga

Horario: 13:00 de México

Canales TV: FOX One

Lugar: Stadio Olímpico de Roma, Italia

El Real Madrid vs. Roma EN VIVO y EN DIRECTO promete emociones en la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, con el conjunto merengue visitando el Estadio Olímpico de Roma, Italia, este miércoles 14 de octubre, en busca de sumar puntos importantes en su camino hacia la siguiente ronda del torneo europeo. La transmisión del partido estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium en Perú y otros países de Sudamérica, mientras que en México podrá seguirse a través de FOX y sus plataformas digitales, y en España mediante Movistar Plus+. Conoce aquí cómo ver el Real Madrid vs. Roma en vivo, qué canales televisan el encuentro y dónde seguir el partido online por streaming, además de los horarios correspondientes según tu país. (VIDEO DE X: @REALMADRID)