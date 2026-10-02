La ‘H’ tiene una nueva prueba en la Concacaf Nations League. Este viernes 2 de octubre, desde el Pierre-Aliker, no te pierdas la transmisión del partido Honduras vs. Martinica EN VIVO y EN DIRECTO, por la señal de FOX Deportes desde las 6:00 p.m. Tegucigalpa . La celeste y blanco perdió en el debut ante Surinam pero viene de ganarle a Jamaica, por lo que un nuevo triunfo será clave para seguir en la pelea en lo más alto de la tabla. Aquí te dejo todos los detalles.

FORT-DE-FRANCE, MARTINICA, 2-10-2026. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO el partido de Honduras vs. Martinica por la tercera fecha de la Concacaf Nations League 2026/27. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.

¿Dónde ver FOX Deportes, Honduras vs. Martinica por Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Honduras vs. Martinica, correspondiente a la Concacaf Nations League 2026/27, se jugará el viernes 2 de octubre de 2026 en el Pierre-Aliker Municipal Stadium ubicado en la ciudad de Fort-de-France, Martinica. El encuentro está programado para las 8:00 p. m. ET.

Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FOX Soccer Plus, una señal premium de FOX dedicada principalmente al fútbol internacional. También podrá verse mediante Fubo, mientras que YouTube TV ofrece FOX Soccer Plus dentro de su paquete Sports Plus.

Cabe precisar que, para este encuentro específico, la señal anunciada es FOX Soccer Plus y no FOX Deportes. Fubo identifica expresamente el partido Honduras vs. Martinica como una transmisión de FOX Soccer Plus. En DishLATINO, FOX Soccer Plus aparece en el canal 391, mientras que DIRECTV lo ubica en el 621 HD. La disponibilidad puede depender del paquete contratado y del tipo de servicio.

¿Dónde ver FOX Deportes en Centroamérica y El Caribe?

Los aficionados de Centroamérica podrán seguir la Concacaf Nations League 2026-27 a través de las plataformas de FOX, que adquirió los derechos de transmisión de la competición para la región. El acuerdo contempla las ediciones 2026-27 y 2028-29, incluidas sus respectivas fases finales, con emisiones tanto por televisión como mediante streaming y programación con narración local.

Para el partido Honduras vs. Martinica, los aficionados deberán consultar la programación local de FOX para conocer el canal específico y la plataforma disponible en su país. En Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, FOX cuenta con presencia televisiva en la región, mientras que la compañía también ha reforzado su oferta deportiva centroamericana.

Fecha, hora, TV y dónde ver Honduras vs. Martinica por Concacaf Nations League

Fecha: Viernes 2 de octubre de 2026

Viernes 2 de octubre de 2026 Lugar: Pierre-Aliker Municipal Stadium, Fort-de-France, Martinica

Pierre-Aliker Municipal Stadium, Fort-de-France, Martinica Horarios: 8:00 p.m. ET / 6:00 p.m. Honduras

8:00 p.m. ET / 6:00 p.m. Honduras Canal TV: FOX Deportes / Fox Soccer Plus (EE.UU.)

FOX Deportes / Fox Soccer Plus (EE.UU.) Streaming: FOX One

Honduras vs Nicaragua EN VIVO: transmisión vía Tigo Sports y TVC por las Eliminatorias 2026. (Video: CBS)