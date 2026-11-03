El enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich es uno de los duelos más atractivos de la jornada de este martes 3 de noviembre de 2026 a partir de las 14:00 horas Ciudad de México / 4:00 pm ET / 1:00 pm PT de la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 en el césped del Riyahd Air Metropolitano de la capital española. Para todos los aficionados merengues y del fútbol de primer nivel en México, podrás seguir toda la acción del partido Atlético Madrid vs. Bayern Múnich en vivo a través de Canal FOX One por TV y online.

Los dirigidos por Diego Simeone se presentan en un gran estado de forma a nivel doméstico (encadenando siete victorias consecutivas en LaLiga tras vencer 2-0 al Levante), aunque en la Liga de Campeones buscan regularidad tras sumar cuatro puntos de nueve posibles. El equipo comandado por Vincent Kompany, por su parte, llega condicionado por las bajas y un vibrante empate 2-2 en el clásico frente al Borussia Dortmund el pasado sábado por la Bundesliga, pero en la fase liguera de la Champions acumulan un triunfo por goleada y dos empates seguidos, sumado a problemas recurrentes para mantener su valla invicta.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Atlético Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por la UEFA Champions League. (Foto: Composición El Comercio Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Atlético de Madrid — Bayern Múnich por UEFA Champions League 2026?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Eventos y Deportes Incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

MADRID, COMUNIDAD DE MADRID (ESPAÑA), 03/11/2026. Horarios y canal de TV para ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich por la UEFA Champions League en el Riyadh Air Metropolitano. FOTO: Imagen creada por la IA de Microsoft Copilot.

Horario, TV y dónde ver en vivo en directo Atlético de Madrid — Bayern Múnich por UEFA Champions League 2026

Torneo: UEFA Champions League 2026-27

Partido: Atlético de Madrid — Bayern Múnich, por la Jornada 4 de la Fase de Liga

Horario: 14:00 de México

Canales TV: FOX One

Lugar: Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España