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¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Brewers vs. Dodgers por Juego 4 de los MLB Playoffs 2026?

El Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se disputará este jueves 15 de octubre. La serie enfrenta a Milwaukee, el mejor equipo de la temporada regular con 103 victorias, y a Los Ángeles, que terminó con 100 triunfos y busca conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

En México, estas son las opciones que puedes consultar para ver el encuentro:

FOX One: consulta la programación del partido en el sitio oficial foxone.mx o en su aplicación.

consulta la programación del partido en el sitio oficial foxone.mx o en su aplicación. FOX+: verifica la disponibilidad del encuentro y las condiciones de acceso en tu servicio de televisión o streaming.

verifica la disponibilidad del encuentro y las condiciones de acceso en tu servicio de televisión o streaming. MLB.TV: revisa las restricciones territoriales y la disponibilidad de la postemporada para tu ubicación antes de contratar o iniciar sesión.

La transmisión estadounidense del Juego 4 está anunciada por FOX, FOX Deportes y FOX One. Para México, es importante comprobar la programación territorial de cada servicio, ya que los derechos y las señales disponibles pueden variar de un país a otro.

¿Cómo ver Juego 4, Brewers vs. Dodgers online por FOX One?

Para seguir el encuentro desde México a través de FOX One, puedes ingresar a la página oficial del servicio o utilizar la aplicación en un dispositivo compatible.

Entra en foxone.mx o abre la aplicación oficial de FOX One. Inicia sesión con tu cuenta y comprueba si tienes una suscripción activa. Busca la sección de deportes o la programación de la MLB. Selecciona el partido entre Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers, si aparece disponible en tu región.

FOX One es compatible con navegadores web en computadoras, teléfonos y tabletas. También puede utilizarse en dispositivos Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Roku y determinados televisores inteligentes Samsung y LG, además de permitir la transmisión mediante Chromecast y Apple AirPlay.

¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One reúne transmisiones deportivas en vivo, repeticiones, análisis y contenido bajo demanda. Su catálogo incluye competencias de fútbol nacional e internacional, automovilismo y deportes estadounidenses, entre ellos el béisbol de las Grandes Ligas.

La plataforma ofrece acceso desde diferentes dispositivos, aunque los eventos incluidos y las condiciones de suscripción dependen de la región y del servicio contratado.

El Dodgers vs. Brewers por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB 2026 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

Horario, TV y dónde ver Brewers vs. Dodgers por Juego 4 de los playoffs de la MLB 2026 en México

Torneo: Major League Baseball (MLB) 2026.

Major League Baseball (MLB) 2026. Instancia: Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Partido: Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers.

Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers. Fecha: Jueves, 15 de octubre de 2026.

Jueves, 15 de octubre de 2026. Horario: 18:00 horas del Tiempo del Centro de México.

18:00 horas del Tiempo del Centro de México. Estadio: Dodger Stadium, Los Angeles, California.

Dodger Stadium, Los Angeles, California. Transmisión en México: consulta FOX One y FOX+ para confirmar la disponibilidad del encuentro.

consulta FOX One y FOX+ para confirmar la disponibilidad del encuentro. Streaming: sitio web y aplicación de FOX One, sujeto a suscripción y disponibilidad territorial.