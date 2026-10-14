Los Angeles Dodgers y Milwaukee Brewers juegan HOY miércoles 14 de octubre por el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB 2026. El Dodger Stadium de Los Ángeles será el escenario del encuentro. Los Cerveceros llegan con ventaja de 2-0 en la serie y buscarán ampliar su diferencia para acercarse a la clasificación, mientras que el conjunto angelino necesita una victoria para mantenerse con opciones de remontar. El partido está programado para comenzar a las 8:00 p.m. (ET), 7:00 p.m. (CT), 6:00 p.m. (MT) y 5:00 (PT) de Estados Unidos y en México a las 6:00 p.m. (CDMX). El enfrentamiento concentra la atención de los aficionados al béisbol, ya que el resultado puede influir considerablemente en el desarrollo de la llave.

El tercer compromiso representa un desafío determinante para ambos equipos, que deberán aprovechar sus oportunidades ofensivas y mantener la solidez de sus lanzadores para inclinar el resultado a su favor. Los Dodgers intentarán responder ante su público, mejorar su producción con el bate y frenar el impulso de Milwaukee, que ha conseguido imponerse en los dos primeros encuentros. Por su parte, los Brewers buscarán mantener la consistencia que les permitió tomar la delantera y dar otro paso importante en su objetivo de avanzar a la Serie Mundial. Con la presión en aumento y poco margen de error para el conjunto angelino, cada turno al bate, cada lanzamiento y cada jugada defensiva podrían resultar decisivos en el desenlace del Juego 3.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Brewers vs. Dodgers hoy?

El Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se disputará este miércoles 14 de octubre. La serie enfrenta a Milwaukee, el mejor equipo de la temporada regular con 103 victorias, y a Los Ángeles, que terminó con 100 triunfos y busca conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

En México, estas son las opciones que puedes consultar para ver el encuentro:

FOX One: Consulta la programación del partido en el sitio oficial foxone.mx o en su aplicación.

Consulta la programación del partido en el sitio oficial foxone.mx o en su aplicación. FOX+: Verifica la disponibilidad del encuentro y las condiciones de acceso en tu servicio de televisión o streaming.

Verifica la disponibilidad del encuentro y las condiciones de acceso en tu servicio de televisión o streaming. MLB.TV: Revisa las restricciones territoriales y la disponibilidad de la postemporada para tu ubicación antes de contratar o iniciar sesión.

La transmisión estadounidense del Juego 3 está anunciada por FOX, FOX Deportes y FOX One. Para México, es importante comprobar la programación territorial de cada servicio, ya que los derechos y las señales disponibles pueden variar de un país a otro.

Cobertura oficial de FOX One EN VIVO ONLINE para ver el juego 3 de Brewers vs. Dodgers hoy por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 en el UNIQLO Field del Dodger Stadium en Los Angeles, California. | Crédito: @mlb / Instagram / Composición Depor

¿Cómo ver el Juego 3, Brewers vs. Dodgers online por FOX One?

Para seguir el encuentro desde México a través de FOX One, puedes ingresar a la página oficial del servicio o utilizar la aplicación en un dispositivo compatible.

Entra en foxone.mx o abre la aplicación oficial de FOX One. Inicia sesión con tu cuenta y comprueba si tienes una suscripción activa. Busca la sección de deportes o la programación de la MLB. Selecciona el partido entre Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers, si aparece disponible en tu región.

FOX One es compatible con navegadores web en computadoras, teléfonos y tabletas. También puede utilizarse en dispositivos Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Roku y determinados televisores inteligentes Samsung y LG, además de permitir la transmisión mediante Chromecast y Apple AirPlay.

¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One reúne transmisiones deportivas en vivo, repeticiones, análisis y contenido bajo demanda. Su catálogo incluye competencias de fútbol nacional e internacional, automovilismo y deportes estadounidenses, entre ellos el béisbol de las Grandes Ligas.

La plataforma ofrece acceso desde diferentes dispositivos, aunque los eventos incluidos y las condiciones de suscripción dependen de la región y del servicio contratado.