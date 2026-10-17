El Estadio Nou Camp de León se prepara para un duelo clave del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con el Club América y León frente a frente este sábado 17 de octubre por la Jornada 12. Las Águilas buscarán consolidar su posición en la clasificación, mientras que el conjunto esmeralda intentará aprovechar su condición de local para recortar distancias. El encuentro comenzará a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México (9:00 p. m. ET y 6:00 p. m. PT) , con tres puntos importantes en juego para ambos equipos.

El América llega a esta jornada con 21 puntos, mientras que León suma 18 unidades. El conjunto azulcrema intentará ampliar su ventaja en la tabla, aunque todavía tiene pendiente su compromiso frente a Tijuana por la Jornada 7. León, por su parte, buscará hacerse fuerte en casa y conseguir un resultado favorable ante uno de sus rivales directos.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Club América vs. León por Liga MX 2026?

La transmisión del partido entre el Club América y León estará a cargo de FOX One en México. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de la plataforma, que ofrecerá la cobertura de este compromiso correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Para ver el partido online, ingresa a FOX One y accede al servicio para disfrutar del encuentro desde un dispositivo compatible.

¿Cómo ver FOX EN VIVO, Club América vs. León por Liga MX Apertura 2026?

Si tienes televisión de paga con izzi o SKY, puedes localizar las señales FOX y FOX+ en los siguientes canales. La numeración fue anunciada para ambos operadores a partir del 31 de agosto de 2026.

Operador FOX FOX+ izzi 502 540 SKY 1551 HD 1565 HD

Estos números corresponden a las señales de televisión de FOX y FOX+, mientras que la transmisión confirmada del América vs. León en México estará disponible en FOX One.

¿Cómo ver América vs. León online?

Estas son las opciones para seguir el encuentro desde México:

FOX One: la plataforma transmitirá en vivo el partido entre el Club América y León por la Jornada 12 del Apertura 2026. Accede a través de foxone.mx.

Podrás seguir el encuentro online desde los dispositivos compatibles con el servicio y disfrutar de la cobertura del fútbol mexicano.

¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One es una plataforma de contenidos deportivos y entretenimiento que reúne transmisiones en vivo y programación bajo demanda. Su oferta incluye fútbol nacional e internacional, automovilismo, boxeo y deportes estadounidenses, entre otras competiciones.

Entre los torneos asociados a la programación de FOX figuran la Liga MX, la Liga MX Femenil, la CONCACAF Champions Cup, la UEFA Champions League, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Bundesliga y distintas competiciones de motor y béisbol.

La plataforma permite a los aficionados acceder a distintos contenidos deportivos desde dispositivos compatibles, de acuerdo con las condiciones de suscripción del servicio.

Horario, TV y cómo ver EN VIVO el América vs. León por la Liga MX Apertura 2026 en México

Torneo: Liga MX Apertura 2026.

Liga MX Apertura 2026. Jornada: fecha 12.

fecha 12. Partido: Club América vs. León.

Club América vs. León. Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.

sábado 17 de octubre de 2026. Hora en México: 7:00 p. m. (Tiempo del Centro).

7:00 p. m. (Tiempo del Centro). Hora del Este de Estados Unidos: 9:00 p. m. ET.

9:00 p. m. ET. Hora del Pacífico de Estados Unidos: 6:00 p. m. PT.

6:00 p. m. PT. Estadio: Nou Camp, León, Guanajuato, México.

Nou Camp, León, Guanajuato, México. TV en México: FOX One.

FOX One. Streaming: FOX One, a través de foxone.mx.

El Club América recibe a los Bravos de Juárez este viernes 21 de agosto por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido que podrás seguir en vivo y online, con opciones de transmisión por televisión y streaming para los aficionados en México. El encuentro tendrá cobertura a través de TV Azteca 7 y el Canal FOX One, mientras que distintas alternativas permitirán ver el compromiso gratis o mediante plataformas digitales, según la señal disponible en cada región. Las Águilas buscarán aprovechar su condición de local para sumar puntos y escalar posiciones, pero enfrente tendrán a un conjunto fronterizo decidido a complicar a uno de los grandes candidatos del campeonato mexicano. (VIDEO de @ClubAmerica en X)