Un partido de pronóstico reservado. Tigres y Cruz Azul se enfrentan hoy sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario por la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina necesita ganar para continuar en la disputa por el liderato del campeonato, mientras que los felinos buscarán cerrar su participación en condición de local con una victoria tras quedar sin opciones de ingresar a la Liguilla. El pitazo inicial del compromiso será a las 19:00 horas (CDMX).

Cruz Azul ya tiene asegurada su presencia en la fase final. Ocupa la tercera casilla de la clasificación con 29 puntos, la misma cantidad de América y Chivas (ambos equipos tienen mejor diferencia de goles). Los dirigidos por Joel Huiqui atraviesan una racha de cuatro victorias consecutivas y registran seis partidos sin conocer de derrotas.

Por su parte, Tigres vive una situación compleja deportivamente. Se ubican en la casilla 15 con 15 unidades y se quedaron sin opciones de clasificar a la liguilla. Un duro golpe para la ilusión de sus hinchas, que exigen cambios. Los universitarios registran cuatro partidos sin ganar y llegan a la cita contra Cruz Azul tras perder 3-0 contra Pachuca.

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Horario, TV y dónde ver Cruz Azul vs. Tigres UANL por la Liga MX

Torneo: Liga MX.

Liga MX. Instancia: Torneo Apertura, fecha 16.

Torneo Apertura, fecha 16. Partido: Cruz Azul vs. Tigres UANL.

Cruz Azul vs. Tigres UANL. Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026.

Sábado 7 de noviembre de 2026. Horario: 19:00 horas del Tiempo del Centro de México.

19:00 horas del Tiempo del Centro de México. Estadio: Estadio Universitario, Nuevo León.

Estadio Universitario, Nuevo León. Transmisión en México: FOX One (por televisión de paga)

FOX One (por televisión de paga) Streaming: sitio web y aplicación de FOX One, sujeto a suscripción y disponibilidad territorial.