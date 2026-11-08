Este viernes 21 de agosto, el FC Juárez recibe al Club América por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y aquí te contamos cómo ver el partido por TV y online a través del Canal FOX One EN VIVO. El conjunto azulcrema llega a la frontera como líder del campeonato, mientras que los Bravos buscarán reaccionar después de un complicado inicio y conseguir sus primeros puntos del torneo. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, desde donde ambas escuadras protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada. La transmisión también contará con una alternativa gratis por TV Azteca 7, mientras que FOX One permitirá seguir las principales incidencias mediante televisión y sus plataformas digitales.

Guía de canales que transmitirán el partido entre León FC y Chivas de Guadalajara por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, encuentro disponible en señal de televisión y plataformas digitales. | Crédito: ligamx.net / Composición Depor

¿Dónde ver Canal FOX One EN VIVO, León vs. Chivas de Guadalajara por la Jornada 16 del Apertura 2026?

El partido entre León FC y Chivas de Guadalajara podrá seguirse EN VIVO por el Canal FOX One, una de las opciones disponibles para disfrutar la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX por televisión y online.

FOX One ofrece acceso a su programación a través de diferentes plataformas y dispositivos compatibles, por lo que los aficionados podrán seguir el encuentro desde teléfonos celulares, computadoras, tablets y televisores conectados, según el servicio contratado.

Además, el duelo contará con transmisión por streaming a través de FOX+ en México.

¿Cómo ver León vs. Chivas de Guadalajara ONLINE y EN VIVO por FOX One?

Para ver León vs. Chivas de Guadalajara online, los usuarios deberán contar con acceso al servicio de FOX One mediante alguna de las plataformas o paquetes disponibles en México. Una vez activada la suscripción correspondiente, será posible ingresar desde la aplicación o el sitio web compatible para seguir el partido EN VIVO.

Esta opción resulta especialmente útil para quienes no puedan ver el encuentro por televisión tradicional, ya que permite acceder a la transmisión desde distintos dispositivos con conexión a internet.

¿Cuánto cuesta FOX One para ver EN VIVO el partido León vs. Chivas de Guadalajara?

El precio para acceder a FOX One puede variar según la plataforma, el paquete o la modalidad de suscripción disponible al momento de contratar el servicio.

Antes de realizar cualquier pago, se recomienda revisar directamente las condiciones, precios y dispositivos compatibles de la plataforma elegida, ya que estos detalles pueden cambiar de acuerdo con el proveedor.

Horario, TV y dónde ver León vs. Chivas de Guadalajara por la Jornada 16 del Apertura 2026

Fecha: Domingo, 8 de noviembre de 2026

Domingo, 8 de noviembre de 2026 Torneo: Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Partido: León vs. Chivas de Guadalajara

León vs. Chivas de Guadalajara Lugar: Estadio León, Guanajuato

Estadio León, Guanajuato Hora: 8:10 p.m. del Tiempo del Centro de México

8:10 p.m. del Tiempo del Centro de México Canal TV: FOX One

FOX One Transmisión online: FOX+