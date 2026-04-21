La Liga MX arde en su recta final y el duelo entre León y América promete sacar chispas este martes 21 de abril desde las 11:06 pm ET / 9:06 pm Tiempo del Centro / 8:06 pm PT. Ambos equipos llegan a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 con 22 unidades, jugándose prácticamente su boleto directo a la “Fiesta Grande”. El Estadio León será el escenario donde la “Fiera” y las “Águilas” buscarán dar un golpe de autoridad. Si quieres saber cómo ver León vs. Club América EN DIRECTO desde Estados Unidos y México, la opción ganadora es FOX One para seguir cada jugada con la mejor cobertura y narración en español en alta definición a través de la FOX Sports App disponible para tus dispositivos favoritos.

Los ‘Panzas Verdes’ atraviesan su mejor momento bajo Javier Gandolfi, sumando ya cuatro victorias al hilo en la liga. Su reciente triunfo ante FC Juárez los catapultó al octavo puesto, demostrando un equilibrio táctico envidiable en cada zona. La ilusión de la afición esmeralda está al tope, confiando en que su equipo mantenga la contundencia ofensiva mostrada. León sabe que vencer al actual campeón es el parámetro perfecto para soñar con el título del Clausura 2026. Con la localía a su favor, buscarán romper la hegemonía azulcrema y asegurar su lugar en la codiciada clasificación.

Por otro lado, el Club América de André Jardine llega con la urgencia de redimirse tras su reciente eliminación de la Concachampions. A pesar de las dudas, su victoria ante Deportivo Toluca los mantiene en la sexta posición y listos para competir. El conjunto crema históricamente despierta en estas instancias, demostrando una jerarquía que pocos equipos igualan en México hoy. Sin la distracción de la Copa de Campeones de la CONCACAF, todos los esfuerzos están puestos en conseguir el campeonato en este semestre. Las Águilas buscarán extender su racha invicta frente a León, donde no han perdido en sus últimos cinco duelos.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, León vs. Club América por el Clausura 2026 de la Liga MX?

El partido entre Club León y Club América válido por la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Liga MX sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido León vs. Club América

Si quieres ver partidos como León vs. Club América por la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

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León vs. Club América: posibles alineaciones

Club León: Oscar García; Salvador Reyes, Sebastián Vegas, Stiven Barreiro, Bryan Colula; Jordi Cortizo, Ismael Díaz, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría; Alfonso Alvarado, Diber Cambindo.

Oscar García; Salvador Reyes, Sebastián Vegas, Stiven Barreiro, Bryan Colula; Jordi Cortizo, Ismael Díaz, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría; Alfonso Alvarado, Diber Cambindo. Club América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Raphael Veiga; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Patricio Salas.

A qué hora, dónde ver y canal TV para ver León vs. Club América por el Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Martes, 21 de abril de 2026

Martes, 21 de abril de 2026 Lugar: Estadio León de Guanajuato, México

Estadio León de Guanajuato, México Horarios: 21:06 horas Ciudad de México

21:06 horas Ciudad de México Canal TV: FOX One México

FOX One México Streaming: Amazon Prime Video / Claro Video