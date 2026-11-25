Empieza la Liguilla del Apertura 2026. Este miércoles 25 de noviembre, Deportivo Toluca enfrentará a Atlas en el Estadio Nemesio Diez por la ida de los cuartos de final. Un emocionante compromiso, donde ambas escuadras dejarán todo en la cancha para marcar la diferencia en la eliminatoria. El pitazo inicial del duelo será a las 19:00 horas (México) y lo puedes ver EN VIVO ONLINE por FOX ONE.

El conjunto de Antonio Mohamed resalta por su juego agresivo y orden táctico. Saben jugar con la presión de su contrincante y cuentan con un poderío ofensivo que marca la diferencia en cualquier instante del campeonato.

Atlas, por su parte, finalizó cuarto en la clasificación. Gustavo Lema es un entrenador estudioso al que le gusta analizar a su rival y adaptar el estilo de su equipo para contrarrestar las virtudes de su contrincante. En la primera fase del campeonato anotaron 30 goles, pero recibieron 33 tantos.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Toluca vs. Atlas por la Liga MX?

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