La emoción de la Concacaf Champions Cup 2026 continúa con el esperado duelo de ida de las semifinales entre Los Angeles Football Club (LAFC) y el Deportivo Toluca Fútbol Club (Toluca) este miércoles 29 de abril a las 10:30 pm ET / 8:30 pm Tiempo del Centro de México / 7:30 pm PT desde el BMO Stadium en California. Este enfrentamiento inédito en la historia del torneo promete una intensidad absoluta de principio a fin. El conjunto angelino llega motivado tras eliminar al Cruz Azul con un marcador global contundente, destacando las recientes anotaciones de David Martínez y la estrella Son Heung-Min. Por su parte, la escuadra visitante aseguró su lugar en esta etapa tras vencer al LA Galaxy, demostrando que los equipos de la Liga MX siempre representan un desafío mayor. Si quieres saber cómo ver LAFC vs. Toluca EN DIRECTO desde Estados Unidos y México, la opción ganadora es FOX One para seguir cada jugada con la mejor cobertura y narración en español en alta definición a través de la FOX Sports App disponible para tus dispositivos favoritos.

Los Diablos Rojos regresan a unas semifinales por primera vez desde el año 2014, respaldados por un ataque demoledor que los mantiene como uno de los firmes candidatos de la competición. Gran parte de este éxito ofensivo recae en el delantero portugués Paulinho, quien brilló con un triplete en la serie anterior y acumula seis goles en la presente edición del torneo. Estas cifras lo colocan en la cima de la tabla de goleo individual y lo consolidan como el tercer máximo artillero en la historia del equipo mexicano dentro de este certamen. Mientras tanto, el equipo californiano confía en su experiencia previa para superar a un rival azteca, tal como lo hizo exitosamente en el año 2020 frente al Club América.

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LAFC vs. Toluca: posibles alineaciones

Los Angeles Football Club: Hugo Lloris; Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Jacob Shaffelburg, Sergi Palencia; Marco Delgado, Mathieu Choinière; Tyler Boyd, David Martínez Morales, Timothy Tillman; Son Heung-Min.

Hugo Lloris; Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Jacob Shaffelburg, Sergi Palencia; Marco Delgado, Mathieu Choinière; Tyler Boyd, David Martínez Morales, Timothy Tillman; Son Heung-Min. Deportivo Toluca Fútbol Club: Luis Manuel García; Jesús Gallardo, Everardo del Villar, Bruno Méndez Cittadini, Antonio Briseño; Franco Agustín Romero; Santiago Simón, Nicolás Federico Castro, Helinho; Jesús Ricardo Angulo, João Paulo Dias Fernandes.

A qué hora, dónde ver y canal TV para ver LAFC vs. Toluca por la ida de las semifinales de la Concachampions 2026

Fecha: Miércoles, 29 de abril de 2026

Miércoles, 29 de abril de 2026 Lugar: BMO Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos)

BMO Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos) Horarios: 20:30 horas Ciudad de México

20:30 horas Ciudad de México Canal TV: FOX

FOX Streaming: FOX One México (suscripción disponible a través de Claro Video o Amazon Prime Video)