En el Geodis Park se disputará un gran partido este martes 28 de abril. Y es que se enfrentarán Nashville y Tigres por la ida de las semifinales de la Concachampions. ¿A qué hora se escuchará el pitazo inicial? Pues a las 8:30 pm ET, 7:30 pm CT, 6:30 pm MT y 5:30 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro, te informo que FOX One transmitirá el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.

El Nashville vs. Tigres por la Concachampions promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Nashville vs. Tigres ida de semifinales por Concachampions 2026?

El partido Nashville vs. Tigres por la ida de las semifinales de la Concachampions podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y se paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido Nashville vs. Tigres?

Si quieres ver partidos como Nashville vs. Tigres por la ida de las semifinales de la Concachampions, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.