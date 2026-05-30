Todo listo para conocer al nuevo campeón de la UEFA Champions League 2026. Este sábado 30 de mayo se vivirá el partido de PSG vs. Arsenal EN VIVO a través de la señal de FOX One para todo México, un duelo imperdible que se vivirá desde las 10:00 a.m. Centro de México desde el Puskas Arena de Budapest, Hungría . Los parisinos buscan el bicampeonato en el torneo de clubes más importante del mundo, mientras que los gunners van por su primera estrella en el torneo.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, PSG vs. Arsenal por la final Champions League 2026?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Eventos y Deportes Incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

Horario, TV y dónde ver en vivo en directo PSG vs. Arsenal por la final de Champions League

Partido: PSG vs. Arsenal por la final de la UEFA Champions League 2026

PSG vs. Arsenal por la final de la UEFA Champions League 2026 Lugar: Puskas Arena de Budapest, Hungría

Puskas Arena de Budapest, Hungría Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Sábado 30 de mayo de 2026 Horario: 10:00 horas CDMX

10:00 horas CDMX Canal TV: Fox One México