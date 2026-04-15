Ha llegado el día de la verdad y es momento de conocer a un nuevo semifinalista de la UEFA Champions League 2026. Este miércoles 15 de abril, desde el Allianz Arena, mira el partido de Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO a través de la señal de FOX One desde México, a partir de las 13:00 horas CDMX, en lo que será el juego de vuelta de los cuartos de final . La ventaja está a favor de los bávaros, quienes lograron ganar 1-2 en el Bernabéu y quieren asegurar la llave en casa ante el rey de la competición.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Real Madrid vs. Bayern Múnich vuelta por Champions League 2026?

El partido de vuelta entre Real Madrid vs. Bayern Múnich por la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. Bayern Múnich

Si quieres ver partidos como Real Madrid vs. Bayern Múnich por la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

A qué hora, dónde ver y canal TV Real Madrid vs. Bayern Múnich vuelta, cuartos de final Champions League 2026

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Miércoles 15 de abril de 2026 Lugar: Estadio Allianz Arena, Múnich, Alemania

Estadio Allianz Arena, Múnich, Alemania Horarios: 1:00 p.m. CDMX

1:00 p.m. CDMX Canal TV: FOX One México

FOX One México Streaming: Amazon Prime Video / Claro Video