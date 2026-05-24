El icónico óvalo del Indianapolis Motor Speedway se prepara para albergar la edición número 110 de las 500 Millas de Indianápolis este domingo 24 de mayo de 2026 a partir de las 10:45 horas (Tiempo del Centro de CDMX) . ¿Quieres ver el Indy 500 en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial del “mayor espectáculo del automovilismo” para el público mexicano estará a cargo del Canal FOX One tanto por TV como online vía INDYCAR Live para no seguir a los monoplazas más rápidos del planeta desde cualquier dispositivo.

El piloto español Alex Palou acapara todos los reflectores al iniciar la defensa de su victoria de la temporada pasada desde la codiciada pole position. Conduciendo el Honda número diez de la escudería Chip Ganassi Racing, el actual campeón registró una impresionante velocidad promedio de 232.248 millas por hora. Esta destacada actuación de clasificación le otorgó un bono especial y lo convierte en el primer ganador reinante en asegurar la primera posición desde que Helio Castroneves lo hiciera en 2010. Palou tiene ahora el firme objetivo de consagrarse como el cuarto competidor en toda la historia en lograr triunfos consecutivos en esta demandante prueba. Su dominio absoluto durante las sesiones previas demuestra que mantiene un ritmo insuperable para liderar al pelotón hacia la bandera a cuadros.

La parrilla de salida presenta un nivel de competencia excepcional, destacando la presencia de seis equipos diferentes ocupando las dos primeras filas del circuito. Alexander Rossi, ganador de la edición 2016, arrancará en la segunda posición tras lograr su mejor clasificación histórica representando al equipo Ed Carpenter Racing. Por su parte, el corredor de Team Penske, David Malukas, sorprendió a los especialistas al asegurar el tercer puesto y relegar a Felix Rosenqvist a la cuarta posición. Completando el codiciado grupo de los seis más rápidos del asfalto se ubican los experimentados conductores Santino Ferrucci de Estados Unidos y el mexicano Pato O’Ward.

¿Cómo ver FOX One EN VIVO GRATIS, carrera de las 500 Millas de Indianápolis?

En 2025 y 2026, FOX tiene los derechos de transmisión de la Indy 500 en Estados Unidos, y la carrera se emite por FOX en TV abierta y se puede ver vía streaming en el sitio de FOX Sports y la app FOX Sports (o FOX One para México).

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, carrera de las 500 Millas de Indianápolis?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Eventos y Deportes Incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

¿Cómo ver INDYCAR Live, carrera de las 500 Millas de Indianápolis?

Para ver el Indy 500 en INDYCAR LIVE, debes acceder primero a la platforma desde cualquier territorio que no tenga restricciones para transmitir la carrera. Por ejemplo, si redes en Estados Unidos o cualquier otra parte que no cuente con los derechos, deberás usar un VPN.

Guía paso a paso para ver la carrera

1. Configura tu VPN (si te encuentras en una región con restricciones)

Instala una VPN : Descarga un servicio de VPN de confianza en tu dispositivo.

: Descarga un servicio de VPN de confianza en tu dispositivo. Conéctate: Selecciona un servidor en un país donde INDYCAR LIVE tenga los derechos completos de transmisión de la Indy 500 (por ejemplo, Albania, Bulgaria o Grecia).

2. Accede a INDYCAR LIVE

Ve al sitio : Entra en la plataforma INDYCAR LIVE

: Entra en la plataforma INDYCAR LIVE Crea una cuenta : Regístrate o inicia sesión en tu cuenta.

: Regístrate o inicia sesión en tu cuenta. Compra un pase: Selecciona el pase de carrera o el paquete “Mes de mayo” para desbloquear la transmisión en vivo y bajo demanda de la Indy 500.

Opciones alternativas de visualización

Si no deseas utilizar una VPN, los derechos de transmisión de la Indy 500 varían según la región:

Estados Unidos : La carrera se transmite en vivo exclusivamente por FOX y se transmite por la aplicación FOX One . Las sesiones de práctica y clasificación son cubiertas por FS1 y FS2.

: La carrera se transmite en vivo exclusivamente por y se transmite por la aplicación . Las sesiones de práctica y clasificación son cubiertas por FS1 y FS2. América Latina y República Dominicana : Las transmisiones de la carrera son cubiertas por ESPN / Disney+ Premium .

: Las transmisiones de la carrera son cubiertas por . Canadá : Los aficionados pueden ver el evento en TSN.

: Los aficionados pueden ver el evento en TSN. Reino Unido: Puedes sintonizarlo a través de Sky Sports F1.

Para más información, consulta la página de emisoras internacionales de IndyCar para conocer la página oficial de televisión y transmisión en tu país específico.

Horario, TV y dónde ver en vivo la carrera de las 500 Millas de Indianápolis

Competencia: 500 Millas de Indianápolis

Fecha: Domingo, 24 de mayo de 2026

Horario: 10:45 de México / 12:45 pm ET

Canales TV: FOX One

Lugar: Indianapolis Motor Speedway de Indiana, Estados Unidos