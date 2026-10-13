El FC Barcelona visita al Galatasaray este martes 13 de octubre en el RAMS Park de Estambul, Turquía, por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. El partido comenzará a las 13:00 horas del Tiempo del Centro de México (3:00 p. m. ET y 12:00 p. m. PT) , en un encuentro en el que ambos equipos buscarán sumar puntos en el torneo europeo.

Los azulgranas afrontan una exigente visita a Turquía, donde el Galatasaray intentará aprovechar el respaldo de su afición para competir ante uno de los clubes más reconocidos del continente. El duelo forma parte de una jornada que puede empezar a marcar diferencias en la clasificación de la Champions League.

¿Quieres seguir el encuentro en tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono celular? En México, las opciones anunciadas para este partido incluyen TNT Sports y HBO Max. FOX también figura entre las señales indicadas para Latinoamérica por el FC Barcelona, pero conviene comprobar la programación local antes del inicio. No debe darse por confirmada la transmisión específica por FOX One sin verificar la guía oficial.

¿Dónde ver FOX EN VIVO, FC Barcelona vs. Galatasaray por Champions League 2026?

Si tienes televisión de paga con izzi o SKY, puedes localizar las señales FOX y FOX+ en los siguientes canales. La numeración fue anunciada para ambos operadores a partir del 31 de agosto de 2026.

Operador FOX FOX+ izzi 502 540 SKY 1551 HD 1565 HD

Estos números corresponden a las señales de televisión, no a una numeración universal de FOX One. Además, no garantizan que Barcelona vs. Galatasaray se transmita por esos canales. Revisa la guía de tu operador para confirmar si el partido está programado.

¿Cómo ver Barcelona vs. Galatasaray online?

Estas son las opciones que debes revisar para seguir el encuentro desde México:

HBO Max: consulta la disponibilidad del partido en la programación deportiva de la plataforma.

consulta la disponibilidad del partido en la programación deportiva de la plataforma. TNT Sports: verifica la señal correspondiente en tu proveedor de televisión de paga.

verifica la señal correspondiente en tu proveedor de televisión de paga. FOX: figura entre las señales mencionadas para Latinoamérica por el FC Barcelona; confirma su programación para México.

figura entre las señales mencionadas para Latinoamérica por el FC Barcelona; confirma su programación para México. FOX One: consulta la guía oficial en foxone.mx para comprobar si el encuentro está incluido en la oferta disponible para tu región.

La disponibilidad de cada partido depende de los derechos de transmisión y del servicio contratado. Que una competición forme parte del catálogo de una plataforma no significa que todos sus encuentros estén disponibles en ella.

¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One es una plataforma de contenidos deportivos y entretenimiento que reúne transmisiones en vivo y programación bajo demanda. Su oferta puede incluir fútbol nacional e internacional, automovilismo, boxeo y deportes estadounidenses, entre otras competiciones.

Entre los torneos asociados a la programación de FOX figuran la Liga MX, la Liga MX Femenil, la CONCACAF Champions Cup, la UEFA Champions League, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Bundesliga y distintas competiciones de motor y béisbol.

La disponibilidad de cada competición y partido está sujeta a los derechos vigentes, la región y las condiciones del servicio contratado. Por ello, conviene comprobar qué encuentros están incluidos antes de elegir una plataforma.

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs. Galatasaray por la Champions League 2026 en México

Torneo: UEFA Champions League 2026-27.

UEFA Champions League 2026-27. Jornada: segunda fecha de la fase liga.

segunda fecha de la fase liga. Partido: Galatasaray vs. FC Barcelona.

Galatasaray vs. FC Barcelona. Fecha: martes 13 de octubre de 2026.

martes 13 de octubre de 2026. Hora en México: 13:00 horas.

13:00 horas. Hora del Este de Estados Unidos: 3:00 p. m. ET.

3:00 p. m. ET. Hora del Pacífico de Estados Unidos: 12:00 p. m. PT.

12:00 p. m. PT. Estadio: RAMS Park, Estambul, Turquía.

RAMS Park, Estambul, Turquía. TV en México: TNT Sports; consulta también la programación de FOX.

TNT Sports; consulta también la programación de FOX. Streaming: HBO Max; FOX One, sujeto a confirmación de disponibilidad del partido.