La señal de FOX One, desde México, va a transmitir el juego del FC Barcelona vs. Newcastle United EN VIVO, este miércoles 18 de marzo, por los octavos de final de vuelta de la UEFA Champions League 2026 . Los blaugranas y las urracas se verán las caras desde el Spotify Camp Nou, a partir de las 11:45 a.m. Centro de México, un duelo que aún no está cerrado, pues en la ida igualaron 1-1 en St’ James Park. Aquí te dejo con toda la información para seguir el juego minuto a minuto.

Revisa esta nota para que sepas en qué canal se puede ver el FC Barcelona - Newcastle United EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, FC Barcelona vs. Newcastle United por Champions League 2026?

El partido de vuelta entre FC Barcelona vs. Newcastle United por la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Newcastle United

Si quieres ver partidos como FC Barcelona vs. Newcastle United por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

FC Barcelona vs. Newcastle United: posibles alineaciones

Barcelona: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Ferran Torres

Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Ferran Torres Newcastle: Aaron Ramsdale, Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall, Sandro Tonali, Joelinton, Alex Murphy, Nick Woltemade, Harvey Barnes y Anthony Gordon.

A qué hora, dónde ver y canal TV FC Barcelona vs. Newcastle United vuelta, octavos de final Champions League 2026

Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026

Miércoles 18 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona, España

Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona, España Horarios: 11:45 hora CDMX

11:45 hora CDMX Canal TV: FOX One México

FOX One México Streaming: Amazon Prime Video / Claro Video