El Parque de los Príncipes en París albergará un duelo con tintes de final anticipada hoy martes 20 de octubre de 2026, cuando el PSG reciba al FC Barcelona por la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League. El compromiso comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), midiendo al vigente bicampeón continental frente al puntero indiscutido de LaLiga de España, señalado ampliamente por analistas como el club en mejor estado de forma de Europa.

La escuadra dirigida por Luis Enrique llega en alza tras superar a Racing de Estrasburgo en el torneo local —donde marcha en el segundo puesto— y luego de conseguir una notable victoria por 4-2 ante el Manchester City en Inglaterra. Con una línea ofensiva comandada por Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé, el elenco parisino buscará castigar con velocidad los espacios defensivos que suele conceder el cuadro catalán debido a su planteamiento adelantado.

Por su parte, el Barcelona destaca por su contundencia y volumen ofensivo bajo el mando de Hansi Flick. Con Lamine Yamal y Raphinha como principales desequilibrios por las bandas, el equipo encuentra respaldo y variantes en futbolistas como Rodri, Pedri, Fermín López, Karim Adeyemi y Anthony Gordon, elementos dotados de versatilidad y lectura táctica para presionar alto y ocupar múltiples sectores del campo.

¿Dónde ver FOX EN VIVO, FC Barcelona vs. PSG por Champions League 2026?

Si tienes televisión de paga con izzi o SKY, puedes localizar las señales FOX y FOX+ en los siguientes canales. La numeración fue anunciada para ambos operadores a partir del 31 de agosto de 2026.

Operador FOX FOX+ izzi 502 540 SKY 1551 HD 1565 HD

Estos números corresponden a las señales de televisión, no a una numeración universal de FOX One. Además, no garantizan que Barcelona vs. PSG se transmita por esos canales. Revisa la guía de tu operador para confirmar si el partido está programado.

¿Cómo ver Barcelona vs. PSG online?

Estas son las opciones que debes revisar para seguir el encuentro desde México:

HBO Max: consulta la disponibilidad del partido en la programación deportiva de la plataforma.

consulta la disponibilidad del partido en la programación deportiva de la plataforma. TNT Sports: Verifica la señal correspondiente en tu proveedor de televisión de paga.

Verifica la señal correspondiente en tu proveedor de televisión de paga. FOX: figura entre las señales mencionadas para Latinoamérica por el FC Barcelona; confirma su programación para México.

figura entre las señales mencionadas para Latinoamérica por el FC Barcelona; confirma su programación para México. FOX One: Consulta la guía oficial en foxone.mx para comprobar si el encuentro está incluido en la oferta disponible para tu región.

La disponibilidad de cada partido depende de los derechos de transmisión y del servicio contratado. Que una competición forme parte del catálogo de una plataforma no significa que todos sus encuentros estén disponibles en ella.

Consulta dónde ver online y qué canales TV transmiten el partido FC Barcelona vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO GRATIS HOY, 20 de octubre por la UEFA Champions League 2026-2027. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One es una plataforma de contenidos deportivos y entretenimiento que reúne transmisiones en vivo y programación bajo demanda. Su oferta puede incluir fútbol nacional e internacional, automovilismo, boxeo y deportes estadounidenses, entre otras competiciones.

Entre los torneos asociados a la programación de FOX figuran la Liga MX, la Liga MX Femenil, la CONCACAF Champions Cup, la UEFA Champions League, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Bundesliga y distintas competiciones de motor y béisbol.

La disponibilidad de cada competición y partido está sujeta a los derechos vigentes, la región y las condiciones del servicio contratado. Por ello, conviene comprobar qué encuentros están incluidos antes de elegir una plataforma.

El FC Barcelona vs. PSG se enfrentan este martes 20 de octubre por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un duelo de alto voltaje europeo que concentra la atención de los aficionados al fútbol. Sigue el partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO, con todos los detalles de la transmisión por televisión y streaming, incluidos los canales y plataformas que debes consultar según tu país: ESPN y Disney+ Premium en Latinoamérica, TNT Sports y HBO Max en México y otros mercados donde corresponda, además de Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones en España y TUDN en Estados Unidos, de acuerdo con la disponibilidad de derechos audiovisuales de cada región. (VIDEO DE X: @Barcelona)