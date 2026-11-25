El FC Barcelona visita al Sabah FK este miércoles 25 de noviembre de 2026 por la Jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27, en el primer partido oficial del club azulgrana en Azerbaiyán. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico de Bakú desde las 11:45 a.m. Tiempo del Centro de Ciudad de México, 12:45 p.m. ET y 9:45 a.m. PT en Estados Unidos. Si te encuentras en México, podrás seguir toda la acción del partido FC Barcelona vs. Sabah en vivo a través de Canal FOX One por TV y online.

Los culé llegan en el quinto lugar de la clasificación europea con nueve puntos y diferencia de goles de +8 después de cuatro jornadas. El equipo de Hansi Flick enlaza triunfos ante Aston Villa, Atlético de Madrid y Villarreal, este último por 3-2 tras remontar en LaLiga. La principal ausencia será Lamine Yamal, descartado por molestias leves en el tobillo derecho, una baja que obligará al técnico a reorganizar el ataque. Raphinha encabeza la producción ofensiva azulgrana en la Champions con cuatro goles, mientras Karim Adeyemi aparece como otra alternativa para la alineación inicial. Sabah ocupa la posición 31 con tres unidades y necesita sumar para acercarse a los puestos que entregan acceso a los playoffs. El conjunto azerbaiyano viene de perder 4-1 frente al Viking en Europa y afrontará una prueba histórica ante el cinco veces campeón continental.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, FC Barcelona vs. Sabah por UEFA Champions League 2026-27?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

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Prime Video

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FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

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El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Eventos y deportes incluidos

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Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

Horario, TV y dónde ver en vivo en directo FC Barcelona vs. Sabah por UEFA Champions League 2026-27

Torneo: UEFA Champions League 2026-27

Partido: FC Barcelona vs. Sabah, por la Jornada 5 de la Fase Liguera

Horario: 14:00 de México

Canales TV: FOX One

Lugar: Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán