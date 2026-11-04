El Real Madrid llega a Grecia para enfrentar a AEK Atenas por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, este miércoles 4 de noviembre a las 11:45 horas de México y 18:45 horas en España. El compromiso, que se realizará en el ALLWYN Arena, contará con la transmisión de FOX One (para el territorio mexicano). El conjunto de José Mourinho empieza a dar muestras de buen fútbol y sus hinchas se ilusionan. Tras un inicio dudoso, el cuadro blanco está cosechando triunfos (en LaLiga y en el torneo continental) y, lo más importante, los jugadores entienden la idea del estratega portugués.

Jude Bellingham encontró su lugar en la volante. Kylian Mbappé es el goleador y principal carta en la ofensiva. Con el bajo nivel que está mostrando Vinicius, Yan Diomandé está aprovechando la oportunidad que le brindó Mourinho, consolidando en la banda izquierda. Arda Güler es otro elemento importante en el sistema táctico. Aurélien Tchouaméni es el volante central, encargado de brindar el equilibrio y cortar el ataque rival.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, FC Real Madrid vs. AEK Atenas por la Champions League 2026-27?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

FOX One transmitirá las incidencias del duelo entre Real Madrid y AEK Atenas por una nueva jornada de la fase de liga de la Champions League. | Crédito: uefa.com / Composición Depor

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Eventos y deportes incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs. AEK Atenas

Torneo : UEFA Champions League 2026-27

: UEFA Champions League 2026-27 Partido : Real Madrid vs. AEK Atenas, por la cuarta jornada de la fase de liga

: Real Madrid vs. AEK Atenas, por la cuarta jornada de la fase de liga Horario : 11:45, tiempo del Centro de México.

: 11:45, tiempo del Centro de México. Canales TV : FOX One

: FOX One Lugar : ALLWYN Arena (Atenas, Grecia)

: ALLWYN Arena (Atenas, Grecia) Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)