Arrancan los enfrentamientos de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y este viernes 13 de marzo tenemos un juego de pronóstico reservado. República Dominicana vs. Corea del Sur, desde el LoanDepot Park de Miami, Florida, se verán las caras a partir de las 6:30 p.m. Tiempo del Este (Estados Unidos), con transmisión de FOX Sports en su señal de FS2 desde Estados Unidos. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir la transmisión a través de este canal.

Dónde ver FOX Deportes, Dominicana vs. Corea del Sur por Clásico Mundial 2026

Este juego amistoso se podrá ver en FOX y FS2. Para aquellos que no tienen cable, existen servicios de transmisión en vivo que pasarán el juego de República Dominicana vs. Corea del Sur por la señal de YouTube TV, Sling TV, Hulu + Live TV y fuboTV.

Desafortunadamente para la mayoría de los fanáticos, FOX Sports se emite únicamente a través del sistema de paga. Se requiere Dish Latino, Spectrum o DirecTV para tener acceso a este.

CANAL Dish Latino Spectrum DirecTV FOX Sports 855 442 465

¿Cómo puedo ver Dominicana vs. Corea del Sur y otros partidos en mi servicio de streaming habitual si estoy en el extranjero?

Si te encuentras fuera de tu región de origen y deseas acceder a tu servicio de streaming deportivo habitual, la solución es utilizar una Red Privada Virtual (VPN). Una VPN te permite simular que estás navegando desde tu país al establecer una conexión segura y cifrada. De esta forma, puedes saltarte las restricciones geográficas (geobloqueo) que limitan la transmisión de eventos en el extranjero y ver los partidos en vivo utilizando tu suscripción regular como el duelo Dominicana vs. Corea del Sur.

Cuándo, dónde y a qué hora ver Dominicana vs. Corea del Sur por WBC 2026

Datos clave para ver el partido Dominicana vs. Corea del Sur por amistoso internacional desde el LoanDepot Park de Miami, Florida.

Fecha : viernes 13 de marzo de 2026

: viernes 13 de marzo de 2026 Hora : 6:30 p.m. ET (Hora del Este de EE. UU.) / 3:30 p.m. PT (Hora del Pacífico de EE. UU.)

: 6:30 p.m. ET (Hora del Este de EE. UU.) / 3:30 p.m. PT (Hora del Pacífico de EE. UU.) Ubicación : LoanDepot Park de Miami, Florida.

: LoanDepot Park de Miami, Florida. TV : FOX Sports y FS2 (Estados Unidos)

: FOX Sports y FS2 (Estados Unidos) Transmisión en vivo: Foxsports.com, FOX Sports App y Béisbol Play