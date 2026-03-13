¡El diamante se enciende con una de las rivalidades continentales más intensas! Si buscas cómo ver Team USA vs. Canadá EN VIVO, no te pierdas este duelo de eliminación directa en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La transmisión oficial en Estados Unidos estará disponible a través de FOX Sports y en español por FOX Deportes, permitiéndote seguir cada jugada desde la comodidad de tu hogar o mediante la FOX Deportes App Online. Tras un camino dramático donde Italia le dio un “segundo aire” a los estadounidenses y Canadá sorprendió eliminando a Cuba, ambos países se miden en un choque de vida o muerte donde la presión recae sobre el equipo de Mark DeRosa. Para los residentes hispanos en EE. UU., este juego es imperdible, ya que las estrellas de MLB se juegan el prestigio nacional ante un equipo canadiense que llega sin nada que perder y con la motivación de imponerse a su vecino de frontera. ¡Vive la intensidad de este clásico norteamericano del juego de pelota que definirá quién sigue con vida en la lucha por la corona mundial!
Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Team USA vs. Canadá EN DIRECTO por TV y online
Team USA vs. Canadá se verá en EE. UU. por FOX Deportes, con kickoff el viernes 13 de marzo a las 8:00 p.m. Tiempo del Este. FOX Deportes está disponible a nivel nacional por TV de pago (satélite/cable) y en varios servicios OTT con planes en español.
|Estado (EE. UU.)
|TV satelital (FOX Deportes)
|Cable típico (ejemplos, canal varía por ciudad)
|Streaming online con FOX Deportes
|California
|DirecTV 465 / DISH 855.
|Spectrum/Xfinity en mercados como LA, San Diego, SF; FOX Deportes listado en grillas locales.
|Fubo (Latino), DirecTV Stream (Óptimo/Latino), YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV en mercados soportados.
|Texas
|DirecTV 465 / DISH 855 (Dallas, Houston, San Antonio, Austin, El Paso).
|Spectrum/Optimum en ciudades grandes; FOX Deportes aparece en la tabla de Houston, Dallas, San Antonio.
|Mismos servicios nacionales: Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
|Florida
|DirecTV 465 / DISH 855 (Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville)
|Spectrum/Optimum en Orlando y Tampa con FOX Deportes listado.
|Igual: Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV Spanish Plus, Hulu + Live TV.
|Nueva York
|DirecTV 465 / DISH 855 (NYC, Buffalo).
|Optimum y Spectrum con FOX Deportes (NYC, Bronx, Brooklyn).
|OTT nacionales con FOX Deportes (Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV).
|Nueva Jersey
|DirecTV 465 / DISH 855.
|Optimum/Spectrum según zona metropolitana de NYC/Philadelphia, FOX Deportes presente donde hay paquete latino.
|Mismo set de plataformas nacionales con plan en español.
|Illinois
|DirecTV 465 / DISH 855 (Chicago).
|Xfinity Chicago incluye FOX Deportes según tabla.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
|Nevada
|DirecTV 465 / DISH 855 (Las Vegas).
|Cox Las Vegas lista FOX Deportes (canal 140) y otros operadores regionales.
|OTT nacionales con FOX Deportes.
|Arizona
|DirecTV 465 / DISH 855 (Phoenix, Tucson).
|Cox Phoenix/Tucson con FOX Deportes (ej. 335/439).
|Plataformas OTT nacionales con plan en español.
|Colorado
|DirecTV 465 / DISH 855 (Denver, Colorado Springs).
|Spectrum en Colorado Springs y otros sistemas con FOX Deportes.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
|Washington (estado)
|DirecTV 465 / DISH 855 (Seattle).
|Xfinity/Spectrum con FOX Deportes listado en Seattle.
|Mismos servicios de streaming nacionales en español.
|Massachusetts
|DirecTV 465 / DISH 855 (Boston).
|Xfinity Boston con FOX Deportes (ej. canal 708).
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV Spanish Plus, Hulu + Live TV.
|Georgia
|DirecTV 465 / DISH 855 (Atlanta).
|Spectrum Atlanta con FOX Deportes (ej. canal 202).
|OTT nacionales con FOX Deportes.
|Pensilvania
|DirecTV 465 / DISH 855 (Philly, Pittsburgh).
|Xfinity Philadelphia/Pittsburgh con FOX Deportes canal 584 aprox.
|Misma oferta OTT nacional.
|Ohio
|DirecTV 465 / DISH 855 (Cincinnati, Cleveland, Columbus).
|Optimum/Spectrum regional con FOX Deportes en tabla.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
|Carolina del Norte
|DirecTV 465 / DISH 855 (Charlotte).
|Spectrum Charlotte con FOX Deportes.
|Plataformas OTT nacionales.
|Carolina del Sur
|DirecTV 465 / DISH 855 (mercados compartidos con NC/GA).
|Cable local con paquetes latinos según ciudad.
|Misma oferta OTT.
|Tennessee
|DirecTV 465 / DISH 855 (Nashville, Memphis).
|Xfinity Memphis/Nashville con FOX Deportes según tabla.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
|Michigan
|DirecTV 465 / DISH 855 (Detroit).
|Xfinity Detroit con FOX Deportes canal 603.
|OTT nacionales con plan en español.
|Washington D. C.
|DirecTV 465 / DISH 855.
|Cable local (Xfinity/Spectrum) con FOX Deportes en paquetes latinos.
|Mismos OTT (Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV).
|Resto de estados EE. UU.
|DirecTV 465 / DISH 855 donde el plan incluya FOX Deportes.
|Cable regional solo si el paquete latino lleva FOX Deportes (número de canal cambia según ciudad).
|Acceso nacional si el servicio ofrece FOX Deportes en tu ZIP: Fubo (Latino), DirecTV Stream (latino), YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
Team USA vs. Canadá EN VIVO: hora, TV y dónde ver por CMB 2026
- Partido: Team USA vs. Canadá, por Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Fecha: Viernes, 13 de marzo de 2026
- Hora: 8:00 p.m. ET / 6:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 5:00 p.m. PT
- TV: FOX Deportes
- Streaming: Fox Sports App