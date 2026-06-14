Alemania debuta ante Curazao en la Copa Mundial de Fútbol 2026 con el peso de comenzar su andadura con un triunfo en lo que será el primer encuentro entre ambas naciones este domingo 14 de junio por la Fecha 1 del Grupo E en el NRG Stadium de Houston, Texas. El enfrentamiento entre el combinado curazoleño y Die Mannschaft se podrá seguirse por FOX Sports, FOX One, FOX Deportes y FOX App a partir de las 1 p.m. ET (10 a.m. PT) de principio a fin.
¿Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026 en EE.UU.?
La transmisión oficial del partido Alemania vs. Curazao por la Fecha 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 estará a cargo de FOX Deportes en los cableoperadores DIRECTV, Dish, CoX, Optimum, Spectrum y Xfinity:
|Ciudad, Estado
|Cox
|DIRECTV
|DISH
|Optimum
|Spectrum
|Xfinity
|Albuquerque, NM
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|Atlanta, GA
|—
|465
|855
|—
|202
|506
|Austin, TX
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Bakersfield, CA
|—
|465
|855
|—
|625
|—
|Baltimore, MD
|—
|465
|855
|—
|—
|584
|Boston, MA
|—
|465
|855
|—
|—
|708
|Bronx, NY
|—
|465
|855
|228/1067
|442
|—
|Brooklyn, NY
|—
|465
|855
|228/1067
|442
|—
|Buffalo, NY
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Charlotte, NC
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Chicago, IL
|—
|465
|855
|—
|—
|329
|Cincinnati, OH
|—
|465
|855
|—
|814
|—
|Cleveland, OH
|—
|465
|855
|—
|814
|—
|Colorado Springs, CO
|—
|465
|855
|—
|—
|57
|Columbus, OH
|—
|465
|855
|—
|814
|—
|Dallas, TX
|—
|465
|855
|—
|59
|—
|Denver, CO
|—
|465
|855
|—
|—
|302
|Detroit, MI
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|El Paso, TX
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Fort Lauderdale, FL
|—
|465
|855
|—
|—
|593
|Fort Worth, TX
|—
|465
|855
|—
|59
|—
|Fresno, CA
|—
|465
|855
|—
|—
|40
|Houston, TX
|—
|465
|855
|—
|—
|512
|Indianapolis, IN
|—
|465
|855
|—
|437
|603
|Jacksonville, FL
|—
|465
|855
|—
|—
|593
|Kansas City, MO
|—
|465
|855
|—
|442
|603
|Las Vegas, NV
|140
|465
|855
|—
|—
|—
|Los Angeles, CA
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Louisville, KY
|—
|465
|855
|—
|374
|—
|Memphis, TN
|—
|465
|855
|—
|—
|610
|Miami, FL
|—
|465
|855
|—
|—
|40
|Milwaukee, WI
|—
|465
|855
|—
|831
|—
|Minneapolis, MN
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|Nashville, TN
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|New Orleans, LA
|370
|465
|855
|—
|—
|—
|New York, NY
|—
|465
|855
|228/1067
|442
|—
|Oklahoma City, OK
|460
|465
|855
|—
|—
|—
|Orlando, FL
|—
|465
|855
|—
|182
|593
|Philadelphia, PA
|—
|465
|855
|—
|—
|584
|Phoenix, AZ
|335/439
|465
|855
|—
|—
|—
|Pittsburgh, PA
|—
|465
|855
|—
|—
|584
|Portland, OR
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|Sacramento, CA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|St. Louis, MO
|—
|465
|855
|—
|329
|—
|St. Paul, MN
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|Salt Lake City, UT
|—
|465
|855
|—
|—
|579
|San Antonio, TX
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|San Diego, CA
|406/418
|465
|855
|—
|—
|—
|San Francisco, CA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|San Jose, CA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|Seattle, WA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|Tampa, FL
|—
|465
|855
|—
|182
|603
|Tucson, AZ
|335/439
|465
|855
|—
|—
|603
|Washington, DC
|—
|465
|855
|—
|—
|—
Todos los canales listados corresponden a FOX Deportes dentro de paquetes en español de cada proveedor (DIRECTV 465, DISH 855, Spectrum 442/otras, etc.).
Horario, TV y dónde ver Alemania vs. Curazao en vivo por el Mundial 2026
- Fecha: Domingo, 14 de junio 2026
- Partido: Alemania vs. Curazao por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
- Hora: 1 p.m. ET / 10 a.m. PT
- TV: FOX Deportes, FOX Sports 1, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App
- Estadio: NRG Stadium en Houston, Texas (Estados Unidos)