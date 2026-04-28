El duelo entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich promete paralizar al mundo del fútbol este martes 28 de abril , cuando se enfrenten en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/26. El encuentro se disputará en el emblemático Parque de los Príncipes y comenzará a las 16:00 horas en Argentina, en un choque que reúne a dos gigantes con serias aspiraciones de levantar el trofeo.

El conjunto parisino llega en un momento inmejorable tras firmar una eliminatoria perfecta frente al Liverpool, al que goleó 4-0 en el global sin recibir goles. El PSG ha demostrado un equilibrio notable entre defensa y ataque, consolidándose como un equipo sólido y contundente. Esa combinación lo posiciona como un rival temible en esta instancia, especialmente jugando en casa y con la confianza en su punto más alto.

PARÍS (FRANCIA), 28/04/2026.- Cobertura de oficial de ESPN EN VIVO ONLINE para ver el partido entre PSG y Bayern Múnich, con Luis Díaz, por la ida de la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 desde el estadio Parque de los Príncipes de París, Francia. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO / NOÉ YACTAYO

Del otro lado, el Bayern Múnich aterriza en París tras eliminar al Real Madrid en una serie electrizante que terminó 6-4 en el global. Con figuras determinantes como Harry Kane y Aleksandar Pavlović, el equipo bávaro ha dejado claro que sabe competir en momentos decisivos. Además, su historial reciente frente al PSG refuerza su confianza para este cruce. Si quieres ver este partidazo EN VIVO desde Argentina, podrás hacerlo a través de FOX Sports .

¿En qué canal ver FOX Sports EN VIVO, Bayern Múnich vs. PSG desde Argentina?

El partidazo entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain por las semifinales de la UEFA Champions League se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en Argentina a través de FOX Sports. La señal está disponible en los principales operadores de TV paga del país, lo que garantiza acceso tanto por televisión tradicional como por plataformas digitales asociadas.

A continuación, te mostramos las referencias de canales donde suele encontrarse FOX Sports en Argentina. Ten en cuenta que la ubicación puede variar según tu ciudad, plan contratado o tipo de decodificador:

Canales de FOX Sports en Argentina

FOX Sports (señal principal):

Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD)

DIRECTV: canales 605 (SD) y 1605 (HD)

Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD)

FOX Sports 2:

Flow: canales 26 (SD) y 107 (HD)

DIRECTV: canales 608 (SD) y 1608 (HD)

Telecentro: canales 102 (SD) y 1014 (HD)

FOX Sports 3:

Flow: canales 33 (SD) y 108 (HD)

DIRECTV: canales 609 (SD) y 1609 (HD)

Telecentro: canales 103 (SD) y 1015 (HD)

Además, si prefieres verlo por internet, también puedes seguir la transmisión mediante Disney+, siempre que cuentes con el plan que incluye deportes en vivo. De esta forma, podrás disfrutar del encuentro desde cualquier dispositivo, ya sea Smart TV, celular o computadora.

Horario, TV y dónde ver partido Bayern Múnich vs. PSG por Champions League

Fecha: Martes 28 de abril de 2026

Hora: 16:00 de Buenos Aires

Estadio: Parque de los Príncipes, París

Transmisión por TV en Argentina: FOX Sports

Streaming: Disney Plus

París Saint-Germain (PSG) y Bayern Múnich miden fuerzas por la ida de la semifinales de la UEFA Champions League 2026. El juego se llevará a cabo este martes 28 de abril, a partir de las 13:00 horas del Tiempo de Centro (3 p.m. ET / 12 p.m. PT; 16:00 de Buenos Aires), en el estadio Parque de los Príncipes de París, Francia. Sigue la transmisión oficial del partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO a través de ESPN, Disney Plus Premium, TNT Sports, DAZN, Movistar Liga de Campeones, ViX, FOX Sports y TUDN USA. (VIDEO de X: @PSG_English)