Este sábado 13 de junio tendremos el primer gran partido de esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Mira el partido de Brasil vs. Marruecos EN VIVO, desde las 6pm ET / 3pm PT a través de la señal de FOX desde Estados Unidos . La selección brasileña ha generado alta expectativa con Carlo Ancelotti al mando, quien tiene a Neymar Jr. de regreso en su plantilla; por su parte, la selección de Marruecos, que fue semifinalista en la edición 2022, quiere demostrar por qué es el vigente campeón africano.

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO en Estados Unidos?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos podrá verse oficialmente en Estados Unidos a través de FOX Sports por televisión y también vía streaming mediante FOX One desde cualquier dispositivo compatible.

FOX tendrá los derechos de transmisión en inglés del Mundial 2026 y emitirá el esperado Brasil vs. Marruecos desde el MetLife Stadium este sábado 13 de junio de 2026 a las 6:00 p.m. ET. Los aficionados podrán seguir el encuentro en TV abierta mediante la señal FOX y también online desde celulares, Smart TV, tablets, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV, Android TV, Xbox y más dispositivos compatibles con FOX One.

Además, FOX One se ha convertido en la nueva plataforma oficial de streaming de FOX en Estados Unidos, integrando FOX Sports, FS1, FS2, FOX Deportes y otros canales en una sola aplicación. Esto permitirá ver el Mundial 2026 EN VIVO sin necesidad de tener cable tradicional.

Para acceder a FOX Sports online en Estados Unidos existen dos opciones principales:

Ingresar con una suscripción activa a FOX One.

Acceder mediante un proveedor de TV compatible como YouTube TV, DirecTV, Hulu + Live TV, Fubo o cable tradicional usando la FOX Sports App.

Precios de FOX One en Estados Unidos para ver el Mundial 2026

FOX confirmó que su plataforma FOX One cuenta con planes mensuales y anuales para seguir toda la programación deportiva, incluido el Mundial FIFA 2026. Actualmente, estos son los precios oficiales en Estados Unidos:

Plan mensual FOX One: US$19.99 al mes

Plan anual FOX One: US$199.99 al año

Bundle FOX One + ESPN: US$39.99 mensuales

Bundle FOX One + FOX Nation: US$24.99 mensuales

La plataforma también ofrece prueba gratuita de 7 días para nuevos usuarios en determinados planes, lo que podría permitir ver el partido de Brasil vs. Marruecos sin costo adicional si la promoción continúa activa durante el inicio del torneo.

Otro punto importante es que FOX One incluirá transmisiones en vivo, repeticiones, contenido bajo demanda y funciones multidispositivo para seguir todos los partidos del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO por Mundial 2026

Partido : Brasil vs. Marruecos EN VIVO por Mundial 2026

: Brasil vs. Marruecos EN VIVO por Mundial 2026 Canal de TV : Fox Sports

: Fox Sports Streaming: FOX ONE y Fox Sports App

FOX ONE y Fox Sports App Horario : 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT

: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT Estadio: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos