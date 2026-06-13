Ecuador debuta ante Costa de Marfil en la Copa Mundial de Fútbol 2026 en un partido de pronóstico reservado. El Tricolor protagonizará uno de los partidos más esperados del domingo 14 de junio en la Fecha 1 del Grupo E en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, ante Les éléphants que intentarán obtener un triunfo en su regreso a la justa mundialista tras una ausencia de 12 años. El enfrentamiento se podrá seguir en FOX Sports, FOX One, FOX Deportes y FOX App a partir de las 7 p.m. ET (4 p.m. PT) de principio a fin.
¿Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026 en EE.UU.?
La transmisión oficial del partido Ecuador vs. Costa de Marfil por la Fecha 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 estará a cargo de FOX Deportes en los cableoperadores DIRECTV, Dish, CoX, Optimum, Spectrum y Xfinity:
|Ciudad, Estado
|Cox
|DIRECTV
|DISH
|Optimum
|Spectrum
|Xfinity
|Albuquerque, NM
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|Atlanta, GA
|—
|465
|855
|—
|202
|506
|Austin, TX
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Bakersfield, CA
|—
|465
|855
|—
|625
|—
|Baltimore, MD
|—
|465
|855
|—
|—
|584
|Boston, MA
|—
|465
|855
|—
|—
|708
|Bronx, NY
|—
|465
|855
|228/1067
|442
|—
|Brooklyn, NY
|—
|465
|855
|228/1067
|442
|—
|Buffalo, NY
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Charlotte, NC
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Chicago, IL
|—
|465
|855
|—
|—
|329
|Cincinnati, OH
|—
|465
|855
|—
|814
|—
|Cleveland, OH
|—
|465
|855
|—
|814
|—
|Colorado Springs, CO
|—
|465
|855
|—
|—
|57
|Columbus, OH
|—
|465
|855
|—
|814
|—
|Dallas, TX
|—
|465
|855
|—
|59
|—
|Denver, CO
|—
|465
|855
|—
|—
|302
|Detroit, MI
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|El Paso, TX
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Fort Lauderdale, FL
|—
|465
|855
|—
|—
|593
|Fort Worth, TX
|—
|465
|855
|—
|59
|—
|Fresno, CA
|—
|465
|855
|—
|—
|40
|Houston, TX
|—
|465
|855
|—
|—
|512
|Indianapolis, IN
|—
|465
|855
|—
|437
|603
|Jacksonville, FL
|—
|465
|855
|—
|—
|593
|Kansas City, MO
|—
|465
|855
|—
|442
|603
|Las Vegas, NV
|140
|465
|855
|—
|—
|—
|Los Angeles, CA
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Louisville, KY
|—
|465
|855
|—
|374
|—
|Memphis, TN
|—
|465
|855
|—
|—
|610
|Miami, FL
|—
|465
|855
|—
|—
|40
|Milwaukee, WI
|—
|465
|855
|—
|831
|—
|Minneapolis, MN
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|Nashville, TN
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|New Orleans, LA
|370
|465
|855
|—
|—
|—
|New York, NY
|—
|465
|855
|228/1067
|442
|—
|Oklahoma City, OK
|460
|465
|855
|—
|—
|—
|Orlando, FL
|—
|465
|855
|—
|182
|593
|Philadelphia, PA
|—
|465
|855
|—
|—
|584
|Phoenix, AZ
|335/439
|465
|855
|—
|—
|—
|Pittsburgh, PA
|—
|465
|855
|—
|—
|584
|Portland, OR
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|Sacramento, CA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|St. Louis, MO
|—
|465
|855
|—
|329
|—
|St. Paul, MN
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|Salt Lake City, UT
|—
|465
|855
|—
|—
|579
|San Antonio, TX
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|San Diego, CA
|406/418
|465
|855
|—
|—
|—
|San Francisco, CA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|San Jose, CA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|Seattle, WA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|Tampa, FL
|—
|465
|855
|—
|182
|603
|Tucson, AZ
|335/439
|465
|855
|—
|—
|603
|Washington, DC
|—
|465
|855
|—
|—
|—
Todos los canales listados corresponden a FOX Deportes dentro de paquetes en español de cada proveedor (DIRECTV 465, DISH 855, Spectrum 442/otras, etc.).
Horario, TV y dónde ver Ecuador vs. Costa de Marfil en vivo por el Mundial 2026
- Fecha: Domingo, 14 de junio 2026
- Partido: Ecuador vs. Costa de Marfil por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
- Hora: 7 p.m. ET / 4 p.m. PT
- TV: FOX Deportes, FOX Sports 1, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App
- Estadio: Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos)