Transmisión de FOX Sports en vivo para ver Ecuador vs. Costa de Marfil en EE. UU. Infórmese sobre cómo seguir el partido por televisión abierta y de forma online con la aplicación FOX One App por el Mundial 2026. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Transmisión de FOX Sports en vivo para ver Ecuador vs. Costa de Marfil en EE. UU. Infórmese sobre cómo seguir el partido por televisión abierta y de forma online con la aplicación FOX One App por el Mundial 2026. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Ecuador debuta ante Costa de Marfil en la Copa Mundial de Fútbol 2026 en un partido de pronóstico reservado. El Tricolor protagonizará uno de los partidos más esperados del domingo 14 de junio en la Fecha 1 del Grupo E en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, ante Les éléphants que intentarán obtener un triunfo en su regreso a la justa mundialista tras una ausencia de 12 años. El enfrentamiento se podrá seguir en FOX Sports, FOX One, FOX Deportes y FOX App a partir de las 7 p.m. ET (4 p.m. PT) de principio a fin.

¿Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026 en EE.UU.?

La transmisión oficial del partido Ecuador vs. Costa de Marfil por la Fecha 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 estará a cargo de FOX Deportes en los cableoperadores DIRECTV, Dish, CoX, Optimum, Spectrum y Xfinity:

Ciudad, EstadoCoxDIRECTVDISHOptimumSpectrumXfinity
Albuquerque, NM465855603
Atlanta, GA465855202506
Austin, TX465855442
Bakersfield, CA465855625
Baltimore, MD465855584
Boston, MA465855708
Bronx, NY465855228/1067442
Brooklyn, NY465855228/1067442
Buffalo, NY465855442
Charlotte, NC465855442
Chicago, IL465855329
Cincinnati, OH465855814
Cleveland, OH465855814
Colorado Springs, CO46585557
Columbus, OH465855814
Dallas, TX46585559
Denver, CO465855302
Detroit, MI465855603
El Paso, TX465855442
Fort Lauderdale, FL465855593
Fort Worth, TX46585559
Fresno, CA46585540
Houston, TX465855512
Indianapolis, IN465855437603
Jacksonville, FL465855593
Kansas City, MO465855442603
Las Vegas, NV140465855
Los Angeles, CA465855442
Louisville, KY465855374
Memphis, TN465855610
Miami, FL46585540
Milwaukee, WI465855831
Minneapolis, MN465855603
Nashville, TN465855603
New Orleans, LA370465855
New York, NY465855228/1067442
Oklahoma City, OK460465855
Orlando, FL465855182593
Philadelphia, PA465855584
Phoenix, AZ335/439465855
Pittsburgh, PA465855584
Portland, OR465855602
Sacramento, CA465855602
St. Louis, MO465855329
St. Paul, MN465855603
Salt Lake City, UT465855579
San Antonio, TX465855442
San Diego, CA406/418465855
San Francisco, CA465855602
San Jose, CA465855602
Seattle, WA465855602
Tampa, FL465855182603
Tucson, AZ335/439465855603
Washington, DC465855

Todos los canales listados corresponden a FOX Deportes dentro de paquetes en español de cada proveedor (DIRECTV 465, DISH 855, Spectrum 442/otras, etc.).

Horario, TV y dónde ver Ecuador vs. Costa de Marfil en vivo por el Mundial 2026

  • Fecha: Domingo, 14 de junio 2026
  • Partido: Ecuador vs. Costa de Marfil por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
  • Hora: 7 p.m. ET / 4 p.m. PT
  • TV: FOX Deportes, FOX Sports 1, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App
  • Estadio: Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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