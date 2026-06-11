El Mundial de la FIFA 2026 está listo para encender la pasión del fútbol con un estreno histórico. La selección de Mexico será la encargada de abrir el torneo enfrentando a Sudáfrica este jueves 11 de junio de 2026 en el imponente Estadio Azteca de Ciudad de México , escenario que volverá a convertirse en el centro del planeta fútbol. El esperado duelo inaugural comenzará desde las 3:00 p.m. ET en Estados Unidos y marcará el inicio de la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos, con 48 selecciones y millones de aficionados pendientes del primer silbatazo.

La expectativa crece con el pasar de las horas y los fanáticos ya cuentan los minutos para ver el debut del Tri en casa frente al conjunto sudafricano, en un partido que promete emociones, ceremonia de apertura y un ambiente inolvidable en uno de los estadios más legendarios del mundo. Si quieres ver el México vs. Sudáfrica EN VIVO y EN DIRECTO desde Estados Unidos, podrás seguir la transmisión oficial a través de FOX Sports desde las 3:00 p.m. ET.

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO en Estados Unidos?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 entre México y Sudáfrica podrá verse oficialmente en Estados Unidos a través de FOX Sports por televisión y también vía streaming mediante FOX One desde cualquier dispositivo compatible.

FOX tendrá los derechos de transmisión en inglés del Mundial 2026 y emitirá el esperado México vs. Sudáfrica desde el Estadio Azteca este jueves 11 de junio de 2026 a las 3:00 p.m. ET. Los aficionados podrán seguir el encuentro en TV abierta mediante la señal FOX y también online desde celulares, Smart TV, tablets, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV, Android TV, Xbox y más dispositivos compatibles con FOX One.

Además, FOX One se ha convertido en la nueva plataforma oficial de streaming de FOX en Estados Unidos, integrando FOX Sports, FS1, FS2, FOX Deportes y otros canales en una sola aplicación. Esto permitirá ver el Mundial 2026 EN VIVO sin necesidad de tener cable tradicional.

Para acceder a FOX Sports online en Estados Unidos existen dos opciones principales:

Ingresar con una suscripción activa a FOX One.

Acceder mediante un proveedor de TV compatible como YouTube TV, DirecTV, Hulu + Live TV, Fubo o cable tradicional usando la FOX Sports App.

Precios de FOX One en Estados Unidos para ver el Mundial 2026

FOX confirmó que su plataforma FOX One cuenta con planes mensuales y anuales para seguir toda la programación deportiva, incluido el Mundial FIFA 2026. Actualmente, estos son los precios oficiales en Estados Unidos:

Plan mensual FOX One: US$19.99 al mes

Plan anual FOX One: US$199.99 al año

Bundle FOX One + ESPN: US$39.99 mensuales

Bundle FOX One + FOX Nation: US$24.99 mensuales

La plataforma también ofrece prueba gratuita de 7 días para nuevos usuarios en determinados planes, lo que podría permitir ver el partido inaugural entre México y Sudáfrica sin costo adicional si la promoción continúa activa durante el inicio del torneo.

Otro punto importante es que FOX One incluirá transmisiones en vivo, repeticiones, contenido bajo demanda y funciones multidispositivo para seguir todos los partidos del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

México vs. Sudáfrica EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México

Horario: 3:00 p.m. ET Estados Unidos / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT

Canal TV: FOX Sports

Streaming: FOX One y FOX Sports App