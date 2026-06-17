La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue ofreciendo partidos imperdibles y uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Portugal y República Democrática del Congo. La selección portuguesa, liderada por Cristiano Ronaldo, buscará comenzar con el pie derecho su participación en el torneo, mientras que el combinado africano intentará dar el golpe ante uno de los favoritos del Grupo K.
Los aficionados en Estados Unidos ya se preparan para seguir este compromiso y muchos se preguntan cómo ver la transmisión EN VIVO por FOX Sports, qué opciones existen para verlo por televisión y de qué manera acceder al partido mediante FOX One App. A continuación, te contamos todos los detalles sobre canales, plataformas y horarios para que no te pierdas ningún minuto de este duelo mundialista.
Cómo ver FOX Sports EN VIVO por TV y por Internet en Estados Unidos
Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Estados Unidos están distribuidos entre FOX Sports y Telemundo. El partido entre Portugal y RD Congo podrá seguirse en inglés a través de FOX Sports y también mediante la plataforma digital FOX One App.
Ver Portugal vs. RD Congo por FOX Sports en TV
Los usuarios que cuentan con servicio de televisión por cable o satélite podrán acceder a la transmisión mediante FOX Sports, disponible en operadores como:
- DirecTV
- Xfinity
- Spectrum
- Cox
- Verizon Fios
- Optimum
- Dish Network
Ver Portugal vs. RD Congo por FOX One App
FOX One App permite seguir la programación de FOX Sports en vivo desde:
- Smartphones Android y iPhone
- Tablets
- Computadoras y laptops
- Smart TV compatibles
- Dispositivos Roku, Fire TV y Apple TV
Para acceder al encuentro es necesario iniciar sesión con una suscripción de TV de paga participante o con el servicio que incluya acceso a FOX Sports.
Canales de TV abierta que transmiten Portugal vs. RD Congo
Los aficionados que prefieran la señal abierta también podrán seguir el partido mediante las emisoras con derechos oficiales en distintos países.
|País
|Canal de TV abierta
|Estados Unidos
|FOX (mercados seleccionados)
|México
|Canal 5
|Argentina
|TV Pública
|Chile
|Chilevisión
|Colombia
|Canal RCN
|Perú
|América TV
|Ecuador
|Teleamazonas
|Venezuela
|Televen
|Paraguay
|Telefuturo
|Uruguay
|Canal 10
|Bolivia
|Unitel
|Portugal
|RTP 1
Plataformas online para ver el partido
|País
|Streaming
|Estados Unidos
|FOX One App
|México
|ViX Premium
|Argentina
|DGO
|Chile
|DGO
|Colombia
|DGO
|Perú
|DGO
|Ecuador
|DGO
|Uruguay
|DGO
|Venezuela
|DGO
|Paraguay
|DGO
|Bolivia
|DGO
|Portugal
|RTP Play
Horarios de Portugal vs. RD Congo por país
El encuentro entre Portugal y República Democrática del Congo se disputará el miércoles 17 de junio y estos son los horarios confirmados en distintos países:
|País
|Hora
|México
|11:00
|Costa Rica
|12:00
|Guatemala
|12:00
|Honduras
|12:00
|El Salvador
|12:00
|Nicaragua
|12:00
|Colombia
|12:00
|Perú
|12:00
|Ecuador
|12:00
|Panamá
|13:00
|Chile
|13:00
|Venezuela
|13:00
|Bolivia
|13:00
|Paraguay
|14:00
|Argentina
|14:00
|Uruguay
|14:00
|Brasil
|14:00
|Estados Unidos (ET)
|13:00
|Portugal
|18:00
|España
|19:00