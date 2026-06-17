La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue ofreciendo partidos imperdibles y uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Portugal y República Democrática del Congo. La selección portuguesa, liderada por Cristiano Ronaldo, buscará comenzar con el pie derecho su participación en el torneo, mientras que el combinado africano intentará dar el golpe ante uno de los favoritos del Grupo K.

Los aficionados en Estados Unidos ya se preparan para seguir este compromiso y muchos se preguntan cómo ver la transmisión EN VIVO por FOX Sports, qué opciones existen para verlo por televisión y de qué manera acceder al partido mediante FOX One App. A continuación, te contamos todos los detalles sobre canales, plataformas y horarios para que no te pierdas ningún minuto de este duelo mundialista.

Cómo ver FOX Sports EN VIVO por TV y por Internet en Estados Unidos

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Estados Unidos están distribuidos entre FOX Sports y Telemundo. El partido entre Portugal y RD Congo podrá seguirse en inglés a través de FOX Sports y también mediante la plataforma digital FOX One App.

Ver Portugal vs. RD Congo por FOX Sports en TV

Los usuarios que cuentan con servicio de televisión por cable o satélite podrán acceder a la transmisión mediante FOX Sports, disponible en operadores como:

DirecTV

Xfinity

Spectrum

Cox

Verizon Fios

Optimum

Dish Network

Ver Portugal vs. RD Congo por FOX One App

FOX One App permite seguir la programación de FOX Sports en vivo desde:

Smartphones Android y iPhone

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Dispositivos Roku, Fire TV y Apple TV

Para acceder al encuentro es necesario iniciar sesión con una suscripción de TV de paga participante o con el servicio que incluya acceso a FOX Sports.

Canales de TV abierta que transmiten Portugal vs. RD Congo

Los aficionados que prefieran la señal abierta también podrán seguir el partido mediante las emisoras con derechos oficiales en distintos países.

País Canal de TV abierta Estados Unidos FOX (mercados seleccionados) México Canal 5 Argentina TV Pública Chile Chilevisión Colombia Canal RCN Perú América TV Ecuador Teleamazonas Venezuela Televen Paraguay Telefuturo Uruguay Canal 10 Bolivia Unitel Portugal RTP 1

Plataformas online para ver el partido

País Streaming Estados Unidos FOX One App México ViX Premium Argentina DGO Chile DGO Colombia DGO Perú DGO Ecuador DGO Uruguay DGO Venezuela DGO Paraguay DGO Bolivia DGO Portugal RTP Play

Horarios de Portugal vs. RD Congo por país

El encuentro entre Portugal y República Democrática del Congo se disputará el miércoles 17 de junio y estos son los horarios confirmados en distintos países: