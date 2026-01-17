Este sábado 17 de enero, desde el BMO Stadium de Los Angeles, California, tendremos un duelo amistoso de preparación de cara al Mundial 2026. Por la señal de Fox Sports, sigue el juego de Canadá vs. Guatemala, a partir de las 10:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos o desde las 9:00 p.m. en Centroamérica . Recordemos que los canadienses estarán participando de la Copa del Mundo, mientras que Guatemala no pudo alcanzar esta instancia en las clasificatorias de la Concacaf.

Dónde ver FOX Deportes, Canadá vs. Guatemala por amistoso

Este juego amistoso se podrá ver en FOX, FS1 y FS2. Para aquellos que no tienen cable, existen servicios de transmisión en vivo que pasarán el partido entre Canadá vs. Guatemala por la señal de YouTube TV, Sling TV, Hulu + Live TV y fuboTV.

Desafortunadamente para la mayoría de los fanáticos, FOX Sports se emite únicamente a través del sistema de paga. Se requiere Dish Latino, Spectrum o DirecTV para tener acceso a este.

CANAL Dish Latino Spectrum DirecTV FOX Sports 855 442 465

¿Cómo puedo ver Canadá vs. Guatemala y otros partidos en mi servicio de streaming habitual si estoy en el extranjero?

Si te encuentras fuera de tu región de origen y deseas acceder a tu servicio de streaming deportivo habitual, la solución es utilizar una Red Privada Virtual (VPN). Una VPN te permite simular que estás navegando desde tu país al establecer una conexión segura y cifrada. De esta forma, puedes saltarte las restricciones geográficas (geobloqueo) que limitan la transmisión de eventos en el extranjero y ver los partidos en vivo utilizando tu suscripción regular como el duelo Canadá vs. Guatemala.

Cuándo, dónde y a qué hora ver Canadá vs. Guatemala

Datos clave para ver el partido Canadá vs. Guatemala por amistoso internacional desde el BMO Stadium de Los Angeles, California.

Fecha : sábado 17 de enero de 2026

: sábado 17 de enero de 2026 Hora : 10:00 p.m. ET (Hora del Este de EE. UU.) / 9:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) / 7:00 p.m. PT (Hora del Pacífico de EE. UU.)

: 10:00 p.m. ET (Hora del Este de EE. UU.) / 9:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) / 7:00 p.m. PT (Hora del Pacífico de EE. UU.) Ubicación : BMO Stadium de Los Angeles, California

: BMO Stadium de Los Angeles, California TV : FOX Sports, Fox Soccer Plus (Estados Unidos, El Caribe, México, Latinoamérica y Centro América)

: FOX Sports, Fox Soccer Plus (Estados Unidos, El Caribe, México, Latinoamérica y Centro América) Transmisión en vivo: Fubo (Pruébalo gratis), Foxsports.com, FOX Sports App y Fox One