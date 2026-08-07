México está a una victoria de repetir el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La selección azteca Sub-23 enfrentará este viernes 7 de agosto a Venezuela en la final del fútbol masculino de Santo Domingo 2026, tres años después de conquistar el título en San Salvador 2023.

El Tri llega a la definición tras golear 4-0 a Panamá en semifinales, con un doblete de Joaquín Moxica y los tantos de Gael García y Octavio Vásquez. Venezuela tuvo un camino más ajustado: venció 1-0 a Colombia con un cabezazo de Sebastián Hernández al minuto 83. Ambos equipos ya se cruzaron en la fase de grupos, cuando México se impuso 1-0 con otro gol de Moxica sobre el final.

La revancha será en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. El México vs. Venezuela comenzará a las 6:00 p.m. del centro de México y tendrá transmisión de FOX Sports México, una de las señales encargadas de la cobertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en territorio mexicano.

FOX Sports México cuenta con los derechos de transmisión de Santo Domingo 2026 y ofrece su cobertura a través de sus canales de televisión y plataformas digitales. La programación también puede consultarse en la app FOX Sports MX, cuya disponibilidad dependerá del servicio y modalidad de acceso de cada usuario.

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO, México vs. Venezuela por los Juegos Centroamericanos y del Caribes 2026?

FOX Sports transmitirá el partido México vs. Venezuela este viernes 7 de agosto por la final del fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El encuentro comenzará a las 6:00 p.m., hora del centro de México, mientras que en República Dominicana y Venezuela el inicio será a las 8:00 p.m.

Estos son algunos de los números de canal disponibles en los principales operadores mexicanos:

FOX Sports Números de canales Dish México Canal 330 Izzi México Canal 892 Megacable Canal 303 Sky México Canal 1549 Star TV México Canal 505 Totalplay México Canal 522

La disponibilidad del canal puede variar según la región, el paquete contratado y las modificaciones realizadas por cada operador. Por ello, es recomendable revisar la guía de programación del servicio antes del comienzo de la final.

Horario, TV y dónde ver en vivo el México vs. Venezuela por la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

FICHA DEL PARTIDO MÉXICO VS. VENEZUELA EN VIVO POR FINAL DE JUEGOS CENTROAMERICANOS 2026 Partido México vs. Venezuela Competición Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Instancia Final del fútbol masculino Fecha Viernes 7 de agosto de 2026 Hora 6:00 p.m. (centro de México) Canal TV FOX Sports México Streaming Plataformas digitales de FOX Sports México Estadio Estadio Cibao FC Ciudad Santiago de los Caballeros, República Dominicana