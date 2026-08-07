México está a una victoria de repetir el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La selección azteca Sub-23 enfrentará este viernes 7 de agosto a Venezuela en la final del fútbol masculino de Santo Domingo 2026, tres años después de conquistar el título en San Salvador 2023.
El Tri llega a la definición tras golear 4-0 a Panamá en semifinales, con un doblete de Joaquín Moxica y los tantos de Gael García y Octavio Vásquez. Venezuela tuvo un camino más ajustado: venció 1-0 a Colombia con un cabezazo de Sebastián Hernández al minuto 83. Ambos equipos ya se cruzaron en la fase de grupos, cuando México se impuso 1-0 con otro gol de Moxica sobre el final.
La revancha será en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. El México vs. Venezuela comenzará a las 6:00 p.m. del centro de México y tendrá transmisión de FOX Sports México, una de las señales encargadas de la cobertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en territorio mexicano.
FOX Sports México cuenta con los derechos de transmisión de Santo Domingo 2026 y ofrece su cobertura a través de sus canales de televisión y plataformas digitales. La programación también puede consultarse en la app FOX Sports MX, cuya disponibilidad dependerá del servicio y modalidad de acceso de cada usuario.
¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO, México vs. Venezuela por los Juegos Centroamericanos y del Caribes 2026?
FOX Sports transmitirá el partido México vs. Venezuela este viernes 7 de agosto por la final del fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
El encuentro comenzará a las 6:00 p.m., hora del centro de México, mientras que en República Dominicana y Venezuela el inicio será a las 8:00 p.m.
Estos son algunos de los números de canal disponibles en los principales operadores mexicanos:
|FOX Sports
|Números de canales
|Dish México
|Canal 330
|Izzi México
|Canal 892
|Megacable
|Canal 303
|Sky México
|Canal 1549
|Star TV México
|Canal 505
|Totalplay México
|Canal 522
La disponibilidad del canal puede variar según la región, el paquete contratado y las modificaciones realizadas por cada operador. Por ello, es recomendable revisar la guía de programación del servicio antes del comienzo de la final.
Horario, TV y dónde ver en vivo el México vs. Venezuela por la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
|FICHA DEL PARTIDO
|MÉXICO VS. VENEZUELA EN VIVO POR FINAL DE JUEGOS CENTROAMERICANOS 2026
|Partido
|México vs. Venezuela
|Competición
|Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
|Instancia
|Final del fútbol masculino
|Fecha
|Viernes 7 de agosto de 2026
|Hora
|6:00 p.m. (centro de México)
|Canal TV
|FOX Sports México
|Streaming
|Plataformas digitales de FOX Sports México
|Estadio
|Estadio Cibao FC
|Ciudad
|Santiago de los Caballeros, República Dominicana