SANTIAGO DE CABALLEROS (REPÚBLICA DOMINICANA), 07/08/2026.- Cobertura oficial de FOX Sports EN VIVO ONLINE para ver el partido México vs. Venezuela hoy por la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en el Estadio Cibao FC en Santiago de Caballeros, República Dominicana. FOTO DE X (@miseleccionsubs)
SANTIAGO DE CABALLEROS (REPÚBLICA DOMINICANA), 07/08/2026.- Cobertura oficial de FOX Sports EN VIVO ONLINE para ver el partido México vs. Venezuela hoy por la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en el Estadio Cibao FC en Santiago de Caballeros, República Dominicana. FOTO DE X (@miseleccionsubs)
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Noé Yactayo
Noé Yactayo

está a una victoria de repetir el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La selección azteca Sub-23 enfrentará este viernes 7 de agosto a Venezuela en la final del fútbol masculino de Santo Domingo 2026, tres años después de conquistar el título en San Salvador 2023.

El Tri llega a la definición tras golear 4-0 a Panamá en semifinales, con un doblete de Joaquín Moxica y los tantos de Gael García y Octavio Vásquez. Venezuela tuvo un camino más ajustado: venció 1-0 a Colombia con un cabezazo de Sebastián Hernández al minuto 83. Ambos equipos ya se cruzaron en la fase de grupos, cuando México se impuso 1-0 con otro gol de Moxica sobre el final.

La revancha será en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. El México vs. Venezuela comenzará a las 6:00 p.m. del centro de México y tendrá transmisión de FOX Sports México, una de las señales encargadas de la cobertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en territorio mexicano.

FOX Sports México cuenta con los derechos de transmisión de Santo Domingo 2026 y ofrece su cobertura a través de sus canales de televisión y plataformas digitales. La programación también puede consultarse en la app FOX Sports MX, cuya disponibilidad dependerá del servicio y modalidad de acceso de cada usuario.

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO, México vs. Venezuela por los Juegos Centroamericanos y del Caribes 2026?

FOX Sports transmitirá el partido México vs. Venezuela este viernes 7 de agosto por la final del fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El encuentro comenzará a las 6:00 p.m., hora del centro de México, mientras que en República Dominicana y Venezuela el inicio será a las 8:00 p.m.

Estos son algunos de los números de canal disponibles en los principales operadores mexicanos:

FOX SportsNúmeros de canales
Dish MéxicoCanal 330
Izzi MéxicoCanal 892
MegacableCanal 303
Sky MéxicoCanal 1549
Star TV MéxicoCanal 505
Totalplay MéxicoCanal 522

La disponibilidad del canal puede variar según la región, el paquete contratado y las modificaciones realizadas por cada operador. Por ello, es recomendable revisar la guía de programación del servicio antes del comienzo de la final.

Horario, TV y dónde ver en vivo el México vs. Venezuela por la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

FICHA DEL PARTIDOMÉXICO VS. VENEZUELA EN VIVO POR FINAL DE JUEGOS CENTROAMERICANOS 2026
PartidoMéxico vs. Venezuela
CompeticiónJuegos Centroamericanos y del Caribe 2026
InstanciaFinal del fútbol masculino
FechaViernes 7 de agosto de 2026
Hora6:00 p.m. (centro de México)
Canal TVFOX Sports México
StreamingPlataformas digitales de FOX Sports México
EstadioEstadio Cibao FC
CiudadSantiago de los Caballeros, República Dominicana
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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