No te lo pierdas. Este domingo 8 de febrero, el Levi’s Stadium será el epicentro de un momento que promete quedar grabado en la historia: Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 en el duelo Patriots vs. Seahawks, llevando la música urbana latina al escenario más visto del planeta. La presentación está prevista para alrededor de las 8:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) y podrá verse en México a través de la señal de FOX Sports. Aquí podrás seguir todos los detalles y lo que deje una noche que apunta a ser inolvidable.

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO, Halftime del Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks?

En México, puedes ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 a través de FOX Sports México, que forma parte de la transmisión oficial del partido entre Seahawks vs. Patriots y el espectáculo musical que le sigue. FOX Sports está disponible en la mayoría de sistemas de televisión de paga como Megacable, Sky, Dish, Izzi, Totalplay y Star TV , dentro de sus canales deportivos habituales, donde podrás seguir tanto el juego como el halftime show completo.

Para acceder a FOX Sports en vivo necesitas tener una suscripción de TV de paga que incluya ese canal dentro de tu paquete —no es completamente gratis por sí mismo— aunque también existen opciones abiertas del Super Bowl en señales como Canal 5 y Azteca 7 que transmitirán el partido y el medio tiempo de forma gratuita , sin necesidad de suscripción.

Además, si quieres ver la transmisión online, muchos de los operadores y plataformas ofrecen servicios de streaming asociados donde puedes ver FOX Sports en vivo desde tu teléfono, tableta o computadora como parte de tu suscripción de paga. Esto incluye las apps oficiales de los proveedores de cable que ya tengas contratados, por lo que sí necesitas suscripción para el servicio de paga, aunque hay señal gratuita por TV abierta que también cubrirá el evento.

El Super Bowl 2026 -que se disputará entre los Patriots y Seahawks- tendrá lugar en el Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers de California (Crédito: NFL)

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO, Halftime del Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks?

📺 Megacable

FOX Sports: Canal 303 (SD) / 1303 (HD)

Canal 303 (SD) / (HD) FOX Sports 2: Canal 305 (SD) / 1305 (HD)

Canal 305 (SD) / (HD) FOX Sports 3: Canal 307 (SD) / 1307 (HD)

📺 Izzi

FOX Sports: Canal 505 (SD) / 892 (HD)

Canal 505 (SD) / (HD) FOX Sports 2: Canal 506 (SD) / 893 (HD)

Canal 506 (SD) / (HD) FOX Sports 3: Canal 511 (SD) / 894 (HD)

📺 Totalplay

FOX Sports: Canal 563

Canal 563 FOX Sports 2: Canal 564

Canal (otros deportes complementarios según paquete)

📺 Dish

FOX Sports: Canal 330

Canal 330 FOX Sports 2: Canal 332

Canal 332 FOX Sports 3: Canal 334

Halftime del Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks EN VIVO: hora, TV y dónde ver partido

Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026

Domingo 8 de febrero de 2026 Lugar: Levi’s Stadium de Santa Clara, California

Levi’s Stadium de Santa Clara, California Horario: 8:00 p.m. / 8:15 p.m. Tiempo del Este / 5:00 p.m. / 5:15 p.m. Tiempo del Pacífico

8:00 p.m. / 8:15 p.m. Tiempo del Este / 5:00 p.m. / 5:15 p.m. Tiempo del Pacífico Canal TV: FOX Sports

FOX Sports Streaming: FOX One