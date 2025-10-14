La Copa del Mundo Sub-20 llega a su fase decisiva con un clásico sudamericano que promete emociones. Argentina se enfrenta a Colombia este miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos , en Santiago de Chile, por un lugar en la gran final. El conjunto de Diego Placente llega tras vencer 2-0 a México, mientras que el equipo de Héctor Cárdenas eliminó a Sudáfrica y España para meterse entre los cuatro mejores.

El encuentro se transmitirá EN VIVO por FOX Sports en Estados Unidos, con cobertura completa en sus diferentes señales. A continuación, te contamos dónde ver el partido, cómo acceder a FOX Sports en USA y las opciones disponibles para seguirlo online.

Argentina y Colombia disputan una intensa semifinal del Mundial Sub-20 en Santiago de Chile, con transmisión disponible por FOX Sports en todo Estados Unidos. (Fotos: AFP)

¿Dónde ver el partido Argentina vs. Colombia por FOX Sports?

El duelo entre Argentina y Colombia por las semifinales del Mundial Sub-20 se podrá ver en FOX Sports, disponible en todo Estados Unidos en sus distintas zonas horarias:

Este (Nueva York, Miami): 19:00

Central (Chicago, Dallas): 18:00

Montaña (Denver): 17:00

Pacífico (Los Ángeles, Seattle): 16:00

La transmisión también estará disponible a través de FIFA+ y Fubo Sports. Si cuentas con servicio de cable o satélite que incluya FOX Sports, podrás verlo directamente por televisión o acceder con tu cuenta a la plataforma oficial foxsports.com.

¿Cómo ver FOX Sports en Estados Unidos?

Los usuarios en EE. UU. pueden acceder a FOX Sports de diferentes formas:

TV por cable o satélite: Si tienes FOX Sports incluido en tu plan, puedes ingresar con tus credenciales en la app o sitio web de FOX Sports para ver contenido en vivo.

Si tienes FOX Sports incluido en tu plan, puedes ingresar con tus credenciales en la app o sitio web de para ver contenido en vivo. Servicio FOX One: FOX lanzó en 2025 su plataforma FOX One , que integra señales de deportes, noticias y entretenimiento, incluyendo FOX Sports, FS1 y FS2.

FOX lanzó en 2025 su plataforma , que integra señales de deportes, noticias y entretenimiento, incluyendo FOX Sports, FS1 y FS2. Streaming con canales deportivos: Si no tienes cable, puedes contratar servicios como Fubo, Hulu + Live TV, DirecTV Stream, Sling TV o YouTube TV, que incluyen FOX Sports y FS1 en sus paquetes básicos.

Todas estas opciones permiten ver partidos en directo sin necesidad de una suscripción de televisión tradicional.

¿Cómo ver FOX Sports online en USA?

Para ver FOX Sports online, existen tres alternativas principales:

Plataforma oficial de FOX Sports: Puedes ingresar a foxsports.com/live o usar la aplicación móvil, disponible para iOS y Android, e iniciar sesión con tu proveedor de TV. Servicios de streaming con FOX Sports incluido: Plataformas como Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV, DirecTV Stream o YouTube TV ofrecen la señal de FS1 / FOX Sports en vivo y en alta definición. FOX One (sin cable): El nuevo servicio de FOX te permite acceder directamente a eventos deportivos, incluyendo el Mundial Sub-20, sin necesidad de una suscripción tradicional.

Con estas opciones, los fanáticos en Estados Unidos podrán disfrutar el choque entre Argentina y Colombia desde cualquier dispositivo.