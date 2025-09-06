El “Gran Circo” de la Fórmula 1 llega al icónico “Templo de la Velocidad” para el Gran Premio de Italia 2025. El Autódromo Nacional de Monza, conocido por sus rectas de alta velocidad y la baja carga aerodinámica que exige a los monoplazas, presenta un nuevo desafío donde los pilotos de McLaren vuelven a figurar como favoritos. Los pronósticos sitúan a Max Verstappen, de Red Bull, como el rival más cercano a los coches del Team Papaya, mientras que George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari) también prometen dar pelea. Con neumáticos C3, C4 y C5 de Pirelli, y un clima cálido y seco, se espera que la clasificación sea emocionante y que la carrera se defina por una estrategia de una sola parada, aunque la posible intervención de un coche de seguridad podría cambiarlo todo. El GP de Italia 2025 es la décimosexta jornada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y contará con la transmisión oficial de FOX Sports Premium desde cableoperadores y plataformas streaming como Amazon Prime Video y Claro video.

Sólo el Autódromo Nacional de Monza encarna el espíritu del automovilismo italiano. A finales de los años 50, incluía una pista de velocidad que ahora está abandonada. | Crédito: formula1.com

¿Dónde ver FOX Sports Premium En Vivo, GP de Italia 2025?

Existen dos formas para ver el Gran Premio de Italia 2025 por la señal de FOX Sports Premium en el territorio mexicano:

1) Con 119 pesos mexicanos podrás adquirir el plan mensual para ver FOX Sports Premium desde cableoperadores como Izzi, Sky, Totalplay, Megacable y Star TV.

2) Con 140 pesos mexicanos podrás adquirir el plan mensual para ver FOX Sports Premium desde las plataformas streaming como Amazon Prime Video, Claro Video y apps de FOX Sports México (Android e iOS).

Precio mensual para TV de FOX Sports Premium en México Precio mensual para streaming de FOX Sports Premium en México Canales de TV de FOX Sports Premium, según tu cableoperador Streaming de FOX Sports Premium en México $119.00 MXN $140.00 MXN Izzi, Sky (Canal 1567 HD), Totalplay (Canal 535), Megacable (Canales 310 SD y 1310 HD) y Star TV Amazon Prime Video, Claro Video y Apps FOX Sport

¿Cómo contratar FOX Sports Premium en México?

FOX Sports Premium te permite ver el mejor contenido deportivo desde tu teléfono celular descargar la App de FOX Sports, disponible en Google Play Store y App Store de iOS. Solo debes seguir los siguientes pasos:

Las previsiones para el Gran Premio de Italia de 2025 prometen condiciones cálidas y soleadas durante el viernes y el sábado, con máximas de 27 °C. El domingo seguirá siendo caluroso, con temperaturas similares, pero con más nubosidad. | Crédito: formula1.com

¿Qué puedes ver en FOX Sports Premium desde México?

A continuación, te comparto la lista oficial de eventos deportivos que puedo seguir al contratar el servicio de FOX Sports Premium en México.

Hora, canales de TV y dónde ver online el GP de Italia 2025

JORNADA DIECISÉIS DEL MUNDIAL DE FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE ITALIA 2025 Fecha Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 2025 Horario de la carrera 9:00 am ET / 7:00 am Tiempo del Centro de CDMX / 6:00 am PT Transmisión en México FOX Sports Premium / FOX Sports 3 Lugar Autódromo Nacional de Monza en Monza, Italia Longitud del circuito 5.793km Vueltas 53

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Italia 2025, décimo sexta jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 53 vueltas en el Autódromo Nacional de Monza, de 5.793km de longitud, el domingo 7 de septiembre. | Crédito: Ronie Bautista / GEC