El fin de semana del Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1 ya está marcado en el calendario para todos los fanáticos de la velocidad. Se llevará a cabo del 29 al 31 de agosto en el circuito de Zandvoort, cerca de Ámsterdam, y promete una disputa electrizante en la pista. En este texto, encontrarás los horarios oficiales en horario del centro de México y las opciones disponibles para verlo en vivo, incluyendo FOX Sports Premium, F1 TV y Prime Video.

Aunque este año no corre el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, la emoción de la F1 se mantiene en lo más alto. Se destaca nuevamente a Max Verstappen, quien intentará retomar el liderato hacia su quinto campeonato mundial consecutivo. También sigue captando atención el equipo McLaren, con un rendimiento sobresaliente tanto en la clasificación de pilotos como de constructores.

Para que no te pierdas ni un segundo de este GP, aquí te presentamos los horarios oficiales del evento y cómo verlo en México a través de los canales adecuados.

GP de Países Bajos 2025 EN VIVO por FOX Sports Premium en México. (Foto: AFP)

¿Dónde ver FOX Sports Premium en vivo?

La carrera del Gran Premio de Países Bajos 2025 se transmitirá el domingo 31 de agosto a las 07:00 horas (tiempo del centro de México), con cobertura completa de prácticas, clasificación y la competencia principal.

Para seguir esta transmisión en FOX Sports Premium, es necesario contar con acceso al canal mediante un proveedor de televisión de paga. Entre las opciones disponibles en México están izzi, Sky, Star TV y Megacable.

Otra alternativa es ver la señal en streaming a través de la app FOX Sports MX, disponible en dispositivos Android, iOS, Smart TVs, Roku, Fire TV, Chromecast y computadoras. Si ya cuentas con una suscripción de TV de paga, puedes ingresar con tus credenciales; de lo contrario, es posible contratar el servicio directamente desde la aplicación.

También se puede acceder a FOX Sports Premium como canal adicional en plataformas digitales como Amazon Prime Video, Claro Video y Roku Channel, lo que permite disfrutar del contenido sin necesidad de un paquete de TV tradicional.

¿Cómo ver FOX Sports Premium en México?

Para ver FOX Sports Premium en México, la opción más común es contratarlo dentro de tu plan de televisión de paga. Los principales operadores incluyen este canal como parte de un paquete adicional que puede activarse con un costo extra.

Si prefieres una alternativa digital, puedes descargar la app FOX Sports MX, registrarte con tu correo electrónico y método de pago, o bien vincular tu suscripción de TV de paga para tener acceso inmediato al contenido en vivo. Esta opción resulta práctica para seguir la carrera desde cualquier lugar.

Otra posibilidad es contratar FOX Sports Premium dentro de Prime Video Channels, lo que te permitirá integrarlo en tu cuenta de Amazon y ver todo el contenido desde la misma plataforma. Esta modalidad se puede activar en pocos pasos y se paga junto con la membresía Prime.

Con cualquiera de estas opciones podrás acceder a la programación en vivo desde diferentes dispositivos: smartphones, tabletas, Smart TVs, navegadores web y reproductores como Roku, Apple TV o Fire TV.

FOX Sports Premium transmite EN VIVO el GP de Países Bajos 2025 en México. (Foto: AFP)

¿Cuánto cuesta FOX Sports Premium en México?

En cuanto al precio, la suscripción mensual ronda los $149 MXN, aunque puede variar dependiendo del proveedor o la plataforma digital que elijas. Conviene revisar los planes vigentes antes de contratar para confirmar el costo exacto.

Puedes complementar tu experiencia usando F1 TV Pro o F1 TV Premium, especialmente útil si buscas funciones como transmisión 4K, múltiples cámaras (Multiview) o contenido adicional exclusivo. Desde México puedes acceder mediante la plataforma oficial y dispositivos compatibles como Apple TV, Chromecast o Android TV.