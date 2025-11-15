La acción del UFC 322 vuelve al Madison Square Garden de Nueva York y llega con una title fight estelar. Este sábado 15 de noviembre de 2025, Jack Della Maddalena defenderá su cinturón de peso welter por primera vez contra el temido excampeón ligero Islam Makhachev. El australiano se enfrenta a uno de los luchadores más condecorados de la UFC, quien debuta en la división de las 170 libras con una impresionante racha de 15 victorias consecutivas y un puesto fijo en el ranking libra por libra. Este combate es crucial para el legado de ambos peleadores, pues Della Maddalena busca consolidarse, mientras Makhachev aspira a convertirse en campeón de dos divisiones. La transmisión en México estará a cargo de Fox Sports Premium a partir de las 9:00 p.m. que inicia la cartelera estelar.

Seis meses de ganar su campeonato de peso welter de la UFC, Jack Della Maddalena defenderá su título ante el excampeón ligero Islam Makhachev en el evento estelar del UFC 322 desde el Madison Square Garden. | Crédito: ufc.com

¿Dónde ver FOX Sports Premium En Vivo, UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev?

Existen dos formas para ver UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev por la señal de FOX Sports Premium en el territorio mexicano:

1) Con 119 pesos mexicanos podrás adquirir el plan mensual para ver FOX Sports Premium desde cableoperadores como Izzi, Sky, Totalplay, Megacable y Star TV.

2) Con 140 pesos mexicanos podrás adquirir el plan mensual para ver FOX Sports Premium desde las plataformas streaming como Amazon Prime Video, Claro Video y apps de FOX Sports México (Android e iOS).

Precio mensual para TV de FOX Sports Premium en México Precio mensual para streaming de FOX Sports Premium en México Canales de TV de FOX Sports Premium, según tu cableoperador Streaming de FOX Sports Premium en México $119.00 MXN $140.00 MXN Izzi, Sky (Canal 1567 HD), Totalplay (Canal 535), Megacable (Canales 310 SD y 1310 HD) y Star TV Amazon Prime Video, Claro Video y Apps FOX Sport

¿Cómo contratar FOX Sports Premium en México?

FOX Sports Premium te permite ver el mejor contenido deportivo desde tu teléfono celular descargar la App de FOX Sports, disponible en Google Play Store y App Store de iOS. Solo debes seguir los siguientes pasos:

Abre la aplicación y selecciona la opción “Compra tu suscripción” Crea tu cuenta personal de FOX Sports Premium: datos personales, acepta términos y condiciones y dale clic en “Continuar” Recibirás un código de 6 dígitos en tu correo electrónico, cópialo y haz clic en “Activar” Presionar el botón “Compra tu suscripción” Consulta el costo de la suscripción y completa la compra de FOX Sports Premium haciendo clic en “Suscribirse” (Necesita una tarjeta de debito y crédito registrada en Google Play o App Store) ¡Listo! Disfruta de FOX Sports Premium

Valentina Shevchenko vs Weili Zhang por el título de peso mosca femenino será el co-estelar del evento UFC 322, que tendrá como plato fuerte la pelea entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev por el campeonato de peso welter. | Crédito: ufc.com

¿Qué puedes ver en FOX Sports Premium desde México?

A continuación, te comparto la lista oficial de eventos deportivos que puedo seguir al contratar el servicio de FOX Sports Premium en México.

WrestleMania

Eventos de WWE y UFC

Liga MX

Liga MX Femenil

Liga de campeones CONCACAF

Europa League

Europa Conference League

NFL

MLB

UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado, 15 de noviembre de 2025

Sábado, 15 de noviembre de 2025 Lugar: Madison Square Garden de la Ciudad de Nueva York

Madison Square Garden de la Ciudad de Nueva York Hora: 9:00 p.m. Tiempo CDMX

9:00 p.m. Tiempo CDMX Canal TV: Fox Sports Premium

Fox Sports Premium Streaming: Fox Sports App