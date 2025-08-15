Este sábado, en el United Center de Chicago, se vivirá una nueva edición enumerada del UFC. Mira la transmisión de Fox Sports Premium desde México para seguir el evento UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev, a partir de las 20:00 horas CDMX . El título que estará en juego en este combate estelar será por el peso medio, donde Du Plessis asumirá una nueva defensa, aunque tendrá en frente al rival más complicado que podría tener en dicha categoría. Chimaev marcha 8-0 invicto en la UFC y quiere demostrar de qué está hecho ante el campeón.

¿Dónde ver FOX Sports Premium En Vivo, UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev?

Existen dos formas para ver el UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev por la señal de FOX Sports Premium en el territorio mexicano:

1) Con 119 pesos mexicanos podrás adquirir el plan mensual para ver FOX Sports Premium desde cableoperadores como Izzi, Sky, Totalplay, Megacable y Star TV.

2) Con 140 pesos mexicanos podrás adquirir el plan mensual para ver FOX Sports Premium desde las plataformas streaming como Amazon Prime Video, Claro Video y apps de FOX Sports México (Android e iOS).

Precio mensual para TV de FOX Sports Premium en México Precio mensual para streaming de FOX Sports Premium en México Canales de TV de FOX Sports Premium, según tu cableoperador Streaming de FOX Sports Premium en México $119.00 MXN $140.00 MXN Izzi, Sky (Canal 1567 HD), Totalplay (Canal 535), Megacable (Canales 310 SD y 1310 HD) y Star TV Amazon Prime Video, Claro Video y Apps FOX Sport

¿Cómo contratar FOX Sports Premium en México?

FOX Sports Premium te permite ver el mejor contenido deportivo desde tu teléfono celular descargar la App de FOX Sports, disponible en Google Play Store y App Store de iOS. Solo debes seguir los siguientes pasos:

Abre la aplicación y selecciona la opción “Compra tu suscripción”

Crea tu cuenta personal de FOX Sports Premium: datos personales, acepta términos y condiciones y dale clic en “Continuar”

Recibirás un código de 6 dígitos en tu correo electrónico, cópialo y haz clic en “Activar”

Presionar el botón “Compra tu suscripción”

Consulta el costo de la suscripción y completa la compra de FOX Sports Premium haciendo clic en “Suscribirse” (Necesita una tarjeta de debito y crédito registrada en Google Play o App Store)

¡Listo! Disfruta de FOX Sports Premium

¿Qué puedes ver en FOX Sports Premium desde México?

A continuación, te comparto la lista oficial de eventos deportivos que puedo seguir al contratar el servicio de FOX Sports Premium en México.

WrestleMania

Eventos de WWE y UFC

Fórmula 1 en vivo

Liga MX

Liga MX Femenil

Liga de campeones CONCACAF

Europa League

Europa Conference League

NFL

MLB