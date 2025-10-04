Todo listo para una de las revanchas más esperadas de todo el 2025. Este sábado 4 de octubre, Magomed Ankalaev defenderá su cinturón de peso semipesado ante Alex Pereira, luego de que lo hicieran en el UFC 313 que se vivió a inicios del mes de marzo. El peleador brasileño quiere su cinturón de regreso, aunque será una tarea titánica la de vencer al vigente campeón, quien ha demostrado ser casi imbatible tanto de pie como en el piso. La transmisión en México estará a cargo de Fox Sports Premium a partir de las 8:00 p.m. que inicia la cartelera estelar.

¿Dónde ver FOX Sports Premium En Vivo, GP de Italia 2025?

Existen dos formas para ver UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 por la señal de FOX Sports Premium en el territorio mexicano:

1) Con 119 pesos mexicanos podrás adquirir el plan mensual para ver FOX Sports Premium desde cableoperadores como Izzi, Sky, Totalplay, Megacable y Star TV.

2) Con 140 pesos mexicanos podrás adquirir el plan mensual para ver FOX Sports Premium desde las plataformas streaming como Amazon Prime Video, Claro Video y apps de FOX Sports México (Android e iOS).

Precio mensual para TV de FOX Sports Premium en México Precio mensual para streaming de FOX Sports Premium en México Canales de TV de FOX Sports Premium, según tu cableoperador Streaming de FOX Sports Premium en México $119.00 MXN $140.00 MXN Izzi, Sky (Canal 1567 HD), Totalplay (Canal 535), Megacable (Canales 310 SD y 1310 HD) y Star TV Amazon Prime Video, Claro Video y Apps FOX Sport

¿Cómo contratar FOX Sports Premium en México?

FOX Sports Premium te permite ver el mejor contenido deportivo desde tu teléfono celular descargar la App de FOX Sports, disponible en Google Play Store y App Store de iOS. Solo debes seguir los siguientes pasos:

Abre la aplicación y selecciona la opción “Compra tu suscripción” Crea tu cuenta personal de FOX Sports Premium: datos personales, acepta términos y condiciones y dale clic en “Continuar” Recibirás un código de 6 dígitos en tu correo electrónico, cópialo y haz clic en “Activar” Presionar el botón “Compra tu suscripción” Consulta el costo de la suscripción y completa la compra de FOX Sports Premium haciendo clic en “Suscribirse” (Necesita una tarjeta de debito y crédito registrada en Google Play o App Store) ¡Listo! Disfruta de FOX Sports Premium

¿Qué puedes ver en FOX Sports Premium desde México?

A continuación, te comparto la lista oficial de eventos deportivos que puedo seguir al contratar el servicio de FOX Sports Premium en México.

WrestleMania

Eventos de WWE y UFC

Fórmula 1 en vivo

Liga MX

Liga MX Femenil

Liga de campeones CONCACAF

Europa League

Europa Conference League

NFL

MLB

UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 4 de octubre de 2025

sábado 4 de octubre de 2025 Lugar: T-Mobile Arena de Las Vegas

T-Mobile Arena de Las Vegas Hora: 8:00 p.m. Tiempo CDMX

8:00 p.m. Tiempo CDMX Canal TV: Fox Sports Premium

Fox Sports Premium Streaming: Fox Sports App