La mayor rivalidad de la región se realizará cuando Team USA vs. México se enfrenten en la gran final de la la Copa Oro de la Concacaf 2025, este domingo 6 de julio, desde las 7:00 pm. ET / 4:00 p.m. PT en el NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos . Si no tienes cable, necesitarás un servicio streaming TV para ver el partido en vivo, como Fubo TV en directo gratis y online en exclusiva desde tu computadora, iPhone, iPad, teléfono y tableta Android, Roku, Apple TV, Chromecast, consolas Xbox y Amazon Fire TV.

Cómo ver FuboTV EN VIVO GRATIS, Team USA vs. México

Fubo TV, autodenominada “plataforma de transmisión en vivo de deportes”, ofrece visualización de deportes en vivo, así como canales locales y premium. Los planes varían desde $14,99 por mes hasta $94,99 por mes y son: Pro, Elite y Latino. La mayoría de los planes, excepto el Latino, ofrecen acceso a más de 200 canales, así podrás disfrutar del partido entre Team USA vs. México este domingo 6 de julio desde Houston, Texas.

PLANES PRECIO Pro $84.99 (Mensual) Elite $94.99 (Mensual) Latino $14.99 (Mensual)

México enfrenta a Team USA en la final de la Copa Oro 2025, este domingo 6 de julio desde el NRG Stadium de Houston. Conoce dónde y cómo verlo por TV. (Foto: Composición Canva/Mag)

Cómo llega Estados Unidos a la final de la Copa Oro 2025

Estados Unidos está a una victoria de su primer trofeo bajo la dirección del entrenador Mauricio Pochettino, en gran parte gracias a las actuaciones clave de los jugadores destacados de la MLS durante las rondas eliminatorias de la Copa Oro.

Primero, Matt Freese fue el héroe de la tanda de penaltis en la victoria de cuartos de final sobre Costa Rica, tras un emocionante empate 2-2. El portero del New York City FC realizó tres atajadas a los Ticos, todas antes de que Damion Downs anotara el penalti ganador.

En las semifinales, el mediocampista del Real Salt Lake, Diego Luna, anotó dos goles en los primeros 15 minutos para asegurar la victoria por 2-1 sobre Guatemala. El Jugador Joven del Año de la MLS 2024 acumula 3 victorias y 2 derrotas en cinco partidos del torneo.

Cómo llega México a la final de la Copa Oro 2025

Gracias a una remate del mediocampista de Toluca, Alexis Vega, y un autogol, el equipo del entrenador Javier Aguirre obtuvo una victoria por 2-0 en cuartos de final sobre el país invitado, Arabia Saudita.

En las semifinales, un gol del delantero del Fulham, Raúl Jiménez, en el minuto 50 marcó la diferencia en la victoria por 1-0 contra Honduras. El mediocampista del Club Tijuana, Gilberto Mora, una joven promesa de 16 años, dio la asistencia.

Con el impulso de su lado, México está a un paso de su segundo trofeo regional en más de tres meses después de ganar la Liga de Naciones de la Concacaf 2024-25 en marzo.