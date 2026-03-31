Hay un partido que no deja de ser tema de conversación y ese es el Bolivia vs. Irak por el repechaje para el Mundial 2026. Ambas escuadras estarán frente a frente este martes 31 de marzo en el Estadio BBVA. ¿A qué hora se escuchará el pitazo inicial? Pues a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 9:00 pm MT y 8:00 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro, te informo que Fútbol Canal y FBF Play transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.

El Bolivia vs. Irak por el repechaje para el Mundial 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver Fútbol Canal EN VIVO, Bolivia vs. Irak por repechaje al Mundial 2026?

En territorio boliviano, el partido Bolivia vs. Irak será transmitido EN VIVO por FútbolCanal, señal oficial impulsada por la Federación Boliviana de Fútbol para centralizar la cobertura del balompié nacional, además de Entel TV Smart y Bolivia TV.

¿Dónde ver FBF Play EN VIVO, Bolivia vs. Irak por repechaje al Mundial 2026?

FBF Play es la plataforma de streaming digital asociada a la Federación Boliviana de Fútbol, orientada a acercar el contenido de la Verde y de las competiciones nacionales a los usuarios con conexión a internet. Para ver Bolivia vs. Irak EN VIVO por FBF Play, el usuario debe registrarse o iniciar sesión en el servicio, seleccionar el evento del repechaje e ingresar con una suscripción o pase habilitado para los partidos de la selección si la FBF activa esta ventana digital para el encuentro.

¿Cómo contratar FBF Play?

Los usuarios y púbico en general podrán adquirir el acceso a la app “ FBF Play ” mediante el sitio web www.entel.bo con una tarjeta Hola Prepago del corte correspondiente de Bs 30 .

” mediante el sitio web www.entel.bo con una tarjeta Hola Prepago del corte correspondiente de . La única tarifa de FBF Play es de Bs 30 por cada partido seleccionado.

es de por cada partido seleccionado. Oferta válida únicamente en el monto establecido, no aplica acumulación de recarga de crédito.

La vigencia del acceso es a partir de la compra hasta la finalización del partido elegido y bajo los términos y condiciones de la app FBF Play y Entel S.A.

El usuario tras confirmar la compra recibirá un USUARIO y CONTRASEÑA

El acceso entregado no es válido para dos o más equipos y/o dispositivos en simultáneo.

No hay restricciones en la cantidad de compras.

El usuario es responsable de la descarga de la app FBF Play en el dispositivo o equipo de su preferencia

en el dispositivo o equipo de su preferencia El usuario deberá contar con un acceso a Internet de Entel SA u otro operador para la descarga de la aplicación FBF Play como para la navegación dentro de la misma.

como para la navegación dentro de la misma. La calidad de transmisión del servicio de la app FBF Play dependerá de las condiciones de red de su operador, velocidad contratada por el usuario y señal enviada por la FBF. Entel SA no se responsabiliza de la calidad del servicio de Internet de otros operadores.

dependerá de las condiciones de red de su operador, velocidad contratada por el usuario y señal enviada por la FBF. Entel SA no se responsabiliza de la calidad del servicio de Internet de otros operadores. La app de FBF Play se encuentra en Google Play Store para Android y App Store para iOS .

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