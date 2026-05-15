El fútbol costarricense vivió un momento decisivo: Deportivo Saprissa derrotó 2-1 a Club Sport Herediano en La Cueva en la primera jornada que define al campeón del Clausura 2026. El duelo enfrentó a la mejor ofensiva del torneo contra la defensa menos batida y marca el inicio de la serie que podría cerrarse pronto o llegar a una gran final definitiva. Esta vez, la final de vuelta será este sábado 16 de mayo, a las 8:00 p.m., en el Estadio Carlos Alvarado . ¿Quieres vivir el Clásico de Costa Rica en tu Smart TV, PC, tablet o celular? La transmisión oficial estará a cargo de FUTV Premium y TD MAX para todo el público a nivel nacional.

Horarios y canales para ver Herediano vs. Saprissa en vivo por la gran final de la Liga de Costa Rica 2026 hoy. Siga la transmisión en directo por televisión y plataformas online para conocer al nuevo campeón del fútbol costarricense. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat-GPT / Composición GEC

¿Dónde ver FUTV Premium EN VIVO, Deportivo Saprissa vs. Club Sport Herediano?

FUTV Premium es el canal oficial para disfrutar todos los partidos de la Primera División del fútbol de Costa Rica. Actualmente ofrece dos planes de suscripción, semanal y mensual, disponibles a través de Liberty o Kölbi. A continuación te explicamos cómo contratarlos para que no te pierdas el emocionante encuentro entre Deportivo Saprissa derrotó vs. Club Sport Herediano

FUTV Premium Planes Enviar SMS ¢275 Semanal (disponible para clientes Prepago) 606 de Liberty / 8008 de Kölbi ¢1100 Mensual (disponible para clientes Postpago) 606 de Liberty / 8008 de Kölbi

Canales de FUTV, según tu cableoperador de preferencia, para ver los juegos de la Liga Promerica en Costa Rica.

Canales 17 (Analógico), 102 (Digital) y 711 (HD) de Cabletica.

Canales 52 (Analógico), 224 (Digital) y 774 (HD) de Telecable.

Canales 14 (Analógico), 508/730 (Digital) y 942 (HD) de Kolbi TV.

Canales 22 (Analógico), 150 (Digital) y 722 (HD) de Cablesantos.

Canales 16 (Analógico) y 47 (Digital) de Coopelesca.

Canal 407 de Coopeguanacaste.

Canal 782 de Cablecartago.

Canal 97 de Cable Centro.

Canal 10 de Supercable.

Canal 16 de Plus TV.

Canal 12 de Cablevisión Occidente.

Canal 129 de Coope Alfaro Ruiz.

Canal 25 de Teleplus.

Canal 30 de Cable Pacayas.

¿Cómo ver FUTV Premium ONLINE, Deportivo Saprissa vs. Club Sport Herediano por Streaming vía TDMAX?

Todos los partidos del fútbol costarricense transmitidos por FUTV Premium pueden verse en streaming a través de la aplicación TDMAX. Así podrás disfrutar cada encuentro desde tu teléfono celular, tablet, computadora o Smart TV (Roku, Apple TV, Fire TV, Android TV) e incluso desde la web TDMAX. A continuación, te mostramos los planes disponibles actualmente.

Plan básico Plan familiar Plan anual $7.99 ivi $8.99 ivi $69.99 ivi Solo 2 dispositivo, Acceso a todo el contenido y eventos en vivo, Pago Mensual Hasta 4 dispositivos en simultáneo, Acceso a todo el contenido y eventos en vivo, Pago Mensual Ahorro de $25 al año, Hasta 4 dispositivos en simultáneo, acceso a todo el contenido y eventos en vivo.

TD Más también ofrece las juegos que televisan los canales de Teletica Canal 7, Repretel Canal 6 y 11, TD+, TD+2, FUTV, Teletica Radio y TDMAX Fútbol.

Horario, TV y dónde ver en vivo Saprissa vs. LDA Alajuelense por Torneo Clausura 2026

Fecha : Sábado 16 de mayo de 2026

: Sábado 16 de mayo de 2026 Partido : LDA Alajuelense vs. Club Sport Herediano

: LDA Alajuelense vs. Club Sport Herediano Hora : 20 horas San José / 22 horas ET / 19 horas PT

: 20 horas San José / 22 horas ET / 19 horas PT Transmisión por TV y Streaming : FUTV y TDMAX

: FUTV y TDMAX Jornada del Torneo Clausura de la Liga Promerica 2026

Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. (Costa Rica)