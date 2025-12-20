Deportivo Saprissa está obligado a ganar este sábado en casa de la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) el sábado 20 de diciembre (19:00 horas de San José; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) para evitar que su archirrival consiga la estrella 31 y así forzar una ‘Gran Final’, el ‘monstruo morado’ necesita corregir sus fallas defensivas y afinar la puntería para sostener su ventaja histórica de 40 títulos en el clásico del fútbol costarricense. ¿Quieres ver el Clásico de Costa Rica en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial estará a cargo de FUTV Premium y TD MAX para todo el público a nivel nacional.
¿Dónde ver FUTV Premium EN VIVO, Saprissa vs. Alajuelense por Torneo Apertura 2025?
FUTV Premium es el canal oficial para disfrutar todos los partidos de la Primera División del fútbol de Costa Rica. Actualmente ofrece dos planes de suscripción, semanal y mensual, disponibles a través de Liberty o Kölbi. A continuación te explicamos cómo contratarlos para que no te pierdas el emocionante encuentro entre LDA Alajuelense y Deportivo Saprissa.
|FUTV Premium
|Planes
|Enviar SMS
|¢275
|Semanal (disponible para clientes Prepago)
|606 de Liberty / 8008 de Kölbi
|¢1100
|Mensual (disponible para clientes Postpago)
|606 de Liberty / 8008 de Kölbi
Canales de FUTV, según tu cableoperador de preferencia, para ver los juegos de la Liga Promerica en Costa Rica.
- Canales 17 (Analógico), 102 (Digital) y 711 (HD) de Cabletica.
- Canales 52 (Analógico), 224 (Digital) y 774 (HD) de Telecable.
- Canales 14 (Analógico), 508/730 (Digital) y 942 (HD) de Kolbi TV.
- Canales 22 (Analógico), 150 (Digital) y 722 (HD) de Cablesantos.
- Canales 16 (Analógico) y 47 (Digital) de Coopelesca.
- Canal 407 de Coopeguanacaste.
- Canal 782 de Cablecartago.
- Canal 97 de Cable Centro.
- Canal 10 de Supercable.
- Canal 16 de Plus TV.
- Canal 12 de Cablevisión Occidente.
- Canal 129 de Coope Alfaro Ruiz.
- Canal 25 de Teleplus.
- Canal 30 de Cable Pacayas.
¿Cómo ver FUTV Premium ONLINE, Saprissa vs. LDA Alajuelense por Streaming vía TDMAX?
Todos los partidos del fútbol costarricense transmitidos por FUTV Premium pueden verse en streaming a través de la aplicación TDMAX. Así podrás disfrutar cada encuentro desde tu teléfono celular, tablet, computadora o Smart TV (Roku, Apple TV, Fire TV, Android TV) e incluso desde la web TDMAX. A continuación, te mostramos los planes disponibles actualmente.
|Plan básico
|Plan familiar
|Plan anual
|$7.99 ivi
|$8.99 ivi
|$69.99 ivi
|Solo 2 dispositivo, Acceso a todo el contenido y eventos en vivo, Pago Mensual
|Hasta 4 dispositivos en simultáneo, Acceso a todo el contenido y eventos en vivo, Pago Mensual
|Ahorro de $25 al año, Hasta 4 dispositivos en simultáneo, acceso a todo el contenido y eventos en vivo.
TD Más también ofrece las juegos que televisan los canales de Teletica Canal 7, Repretel Canal 6 y 11, TD+, TD+2, FUTV, Teletica Radio y TDMAX Fútbol.
Horario, TV y dónde ver en vivo Saprissa vs. Alajuelense EN VIVO por Torneo Apertura 2025
- Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025
- Hora: 19:00 horas de San José / 8 pm ET / 5 pm PT
- Transmisión por TV y Streaming: FUTV y TDMAX
- Vuelta de la Gran Final del Torneo Apertura de la Liga Promerica 2025
- Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica