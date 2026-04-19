El fútbol costarricense contiene el aliento para una nueva batalla entre gigantes: el Clásico Nacional. En el imponente Alejandro Morera Soto de Alajuela, la Liga Deportiva Alajuelense recibe este domingo 19 de abril, desde las 17:00 horas de San José , a un Deportivo Saprissa decidido a desafiar la fortaleza rojinegra, en un duelo correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga Promerica que promete tensión, orgullo y un capítulo más en la eterna rivalidad. ¿Quieres vivir el Clásico de Costa Rica en tu Smart TV, PC, tablet o celular? La transmisión oficial estará a cargo de FUTV Premium y TD MAX para todo el público a nivel nacional.

¿Dónde ver FUTV Premium EN VIVO, Deportivo Saprissa vs. LDA Alajuelense por Torneo Clausura 2026?

FUTV Premium es el canal oficial para disfrutar todos los partidos de la Primera División del fútbol de Costa Rica. Actualmente ofrece dos planes de suscripción, semanal y mensual, disponibles a través de Liberty o Kölbi. A continuación te explicamos cómo contratarlos para que no te pierdas el emocionante encuentro entre Deportivo Saprissa y LDA Alajuelense.

FUTV Premium Planes Enviar SMS ¢275 Semanal (disponible para clientes Prepago) 606 de Liberty / 8008 de Kölbi ¢1100 Mensual (disponible para clientes Postpago) 606 de Liberty / 8008 de Kölbi

Canales de FUTV, según tu cableoperador de preferencia, para ver los juegos de la Liga Promerica en Costa Rica.

Canales 17 (Analógico), 102 (Digital) y 711 (HD) de Cabletica.

Canales 52 (Analógico), 224 (Digital) y 774 (HD) de Telecable.

Canales 14 (Analógico), 508/730 (Digital) y 942 (HD) de Kolbi TV.

Canales 22 (Analógico), 150 (Digital) y 722 (HD) de Cablesantos.

Canales 16 (Analógico) y 47 (Digital) de Coopelesca.

Canal 407 de Coopeguanacaste.

Canal 782 de Cablecartago.

Canal 97 de Cable Centro.

Canal 10 de Supercable.

Canal 16 de Plus TV.

Canal 12 de Cablevisión Occidente.

Canal 129 de Coope Alfaro Ruiz.

Canal 25 de Teleplus.

Canal 30 de Cable Pacayas.

¿Cómo ver FUTV Premium ONLINE, Deportivo Saprissa vs. LDA Alajuelense por Streaming vía TDMAX?

Todos los partidos del fútbol costarricense transmitidos por FUTV Premium pueden verse en streaming a través de la aplicación TDMAX. Así podrás disfrutar cada encuentro desde tu teléfono celular, tablet, computadora o Smart TV (Roku, Apple TV, Fire TV, Android TV) e incluso desde la web TDMAX. A continuación, te mostramos los planes disponibles actualmente.

Plan básico Plan familiar Plan anual $7.99 ivi $8.99 ivi $69.99 ivi Solo 2 dispositivo, Acceso a todo el contenido y eventos en vivo, Pago Mensual Hasta 4 dispositivos en simultáneo, Acceso a todo el contenido y eventos en vivo, Pago Mensual Ahorro de $25 al año, Hasta 4 dispositivos en simultáneo, acceso a todo el contenido y eventos en vivo.

TD Más también ofrece las juegos que televisan los canales de Teletica Canal 7, Repretel Canal 6 y 11, TD+, TD+2, FUTV, Teletica Radio y TDMAX Fútbol.

Horario, TV y dónde ver en vivo Saprissa vs. LDA Alajuelense por Torneo Clausura 2026

Fecha : Domingo 19 de abril de 2026

: Domingo 19 de abril de 2026 Partido : LDA Alajuelense vs. Saprissa

: LDA Alajuelense vs. Saprissa Hora : 17:00 horas de San José / 7 pm ET / 4 pm PT

: 17:00 horas de San José / 7 pm ET / 4 pm PT Transmisión por TV y Streaming : FUTV y TDMAX

: FUTV y TDMAX Jornada del Torneo Clausura de la Liga Promerica 2026

Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela (Costa Rica)