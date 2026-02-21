Liga Deportiva Alajuelense (LDA) llega al clásico con la presión —y el privilegio— de defender la cima ante un herido pero peligroso Deportivo Saprissa, que saldrá a jugarse la vida este sábado 21 de febrero (20:00 horas de San José; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) en el estadio Ricardo Saprissa Aymá. Con la ‘Liga’ mandando con 40 puntos y el ‘monstruo morado’ acechando con 34, el duelo promete ser una batalla por no ceder terreno en la carrera por el título y por encender aún más la rivalidad más grande del fútbol costarricense. ¿Quieres vivir el Clásico de Costa Rica en tu Smart TV, PC, tablet o celular? La transmisión oficial estará a cargo de FUTV Premium y TD MAX para todo el público a nivel nacional.
¿Dónde ver FUTV Premium EN VIVO, LDA Alajuelense vs. Deportivo Saprissa por Torneo Clausura 2026?
FUTV Premium es el canal oficial para disfrutar todos los partidos de la Primera División del fútbol de Costa Rica. Actualmente ofrece dos planes de suscripción, semanal y mensual, disponibles a través de Liberty o Kölbi. A continuación te explicamos cómo contratarlos para que no te pierdas el emocionante encuentro entre LDA Alajuelense y Deportivo Saprissa.
|FUTV Premium
|Planes
|Enviar SMS
|¢275
|Semanal (disponible para clientes Prepago)
|606 de Liberty / 8008 de Kölbi
|¢1100
|Mensual (disponible para clientes Postpago)
|606 de Liberty / 8008 de Kölbi
Canales de FUTV, según tu cableoperador de preferencia, para ver los juegos de la Liga Promerica en Costa Rica.
- Canales 17 (Analógico), 102 (Digital) y 711 (HD) de Cabletica.
- Canales 52 (Analógico), 224 (Digital) y 774 (HD) de Telecable.
- Canales 14 (Analógico), 508/730 (Digital) y 942 (HD) de Kolbi TV.
- Canales 22 (Analógico), 150 (Digital) y 722 (HD) de Cablesantos.
- Canales 16 (Analógico) y 47 (Digital) de Coopelesca.
- Canal 407 de Coopeguanacaste.
- Canal 782 de Cablecartago.
- Canal 97 de Cable Centro.
- Canal 10 de Supercable.
- Canal 16 de Plus TV.
- Canal 12 de Cablevisión Occidente.
- Canal 129 de Coope Alfaro Ruiz.
- Canal 25 de Teleplus.
- Canal 30 de Cable Pacayas.
¿Cómo ver FUTV Premium ONLINE, LDA Alajuelense vs. Saprissa por Streaming vía TDMAX?
Todos los partidos del fútbol costarricense transmitidos por FUTV Premium pueden verse en streaming a través de la aplicación TDMAX. Así podrás disfrutar cada encuentro desde tu teléfono celular, tablet, computadora o Smart TV (Roku, Apple TV, Fire TV, Android TV) e incluso desde la web TDMAX. A continuación, te mostramos los planes disponibles actualmente.
|Plan básico
|Plan familiar
|Plan anual
|$7.99 ivi
|$8.99 ivi
|$69.99 ivi
|Solo 2 dispositivo, Acceso a todo el contenido y eventos en vivo, Pago Mensual
|Hasta 4 dispositivos en simultáneo, Acceso a todo el contenido y eventos en vivo, Pago Mensual
|Ahorro de $25 al año, Hasta 4 dispositivos en simultáneo, acceso a todo el contenido y eventos en vivo.
TD Más también ofrece las juegos que televisan los canales de Teletica Canal 7, Repretel Canal 6 y 11, TD+, TD+2, FUTV, Teletica Radio y TDMAX Fútbol.
Horario, TV y dónde ver en vivo LDA Alajuelense vs. Saprissa por Torneo Clausura 2026
- Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026
- Partido: LDA Alajuelense vs. Saprissa
- Hora: 20:00 horas de San José / 9 pm ET / 6 pm PT
- Transmisión por TV y Streaming: FUTV y TDMAX
- Vuelta de la Gran Final del Torneo Clausura de la Liga Promerica 2026
- Estadio Ricardo Saprissa Aymá, Tibás de San José (Costa Rica)