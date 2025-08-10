El Club Sport Cartaginés recibe al Deportivo Saprissa en el Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich de la ciudad de Cartago este domingo 10 de agosto (11:00 horas de San José) en el mejor partido de la Jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga Promerica 2025. ¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público costarricense estará a cargo de FUTV Premium y TDMax. Aquí te contamos los pasos para poder acceder y contratar ambos servicios.
¿Dónde ver FUTV Premium En Vivo, Saprissa vs. LDA Alajuelense por final del Torneo Clausura 2025?
FUTV Premium es el canal oficial para ver todos los partidos de la Primera División del fútbol de Costa Rica. Actualmente existen dos plantes (semanal y mensual) que puedes contratarlos en Liberty o Kölbi. Aquí te explicamos la forma de hacerlo y así podrás disfrutar el partido entre Cartaginés y Deportivo Saprissa.
|FUTV Premium
|Planes
|Enviar SMS
|¢275
|Semanal (disponible para clientes Prepago)
|606 de Liberty / 8008 de Kölbi
|¢1100
|Mensual (disponible para clientes Postpago)
|606 de Liberty / 8008 de Kölbi
Canales de FUTV, según tu cableoperador de preferencia, para ver los juegos de la Liga Promerica en Costa Rica.
- Canales 17 (Analógico), 102 (Digital) y 711 (HD) de Cabletica.
- Canales 52 (Analógico), 224 (Digital) y 774 (HD) de Telecable.
- Canales 14 (Analógico), 508/730 (Digital) y 942 (HD) de Kolbi TV.
- Canales 22 (Analógico), 150 (Digital) y 722 (HD) de Cablesantos.
- Canales 16 (Analógico) y 47 (Digital) de Coopelesca.
- Canal 407 de Coopeguanacaste.
- Canal 782 de Cablecartago.
- Canal 97 de Cable Centro.
- Canal 10 de Supercable.
- Canal 16 de Plus TV.
- Canal 12 de Cablevisión Occidente.
- Canal 129 de Coope Alfaro Ruiz.
- Canal 25 de Teleplus.
- Canal 30 de Cable Pacayas.
¿Cómo ver FUTV Premium ONLINE, Cartaginés vs. Saprissa por Streaming vía TDMAX?
Todos los partidos del fútbol costarricense que transmite FUTV Premium los puedes ver por streaming descargando la app de TDMAX. De esta manera, podrás seguir los juegos desde tu teléfono celular, tablet, PC o smart TV (Roku, AppleTV, FireTV, AndroidTV o ingresando a la página web www.tdmax.com). Aquí te dejo los planes que, actualmente, se encuentra disponibles.
|Plan básico
|Plan familiar
|Plan anual
|$7.99 ivi
|$8.99 ivi
|$69.99 ivi
|Solo 2 dispositivo, Acceso a todo el contenido y eventos en vivo, Pago Mensual
|Hasta 4 dispositivos en simultáneo, Acceso a todo el contenido y eventos en vivo, Pago Mensual
|Ahorro de $25 al año, Hasta 4 dispositivos en simultáneo, acceso a todo el contenido y eventos en vivo.
TD Más también ofrece las juegos que televisan los canales de Teletica Canal 7, Repretel Canal 6 y 11, TD+, TD+2, FUTV, Teletica Radio y TDMAX Fútbol.
Horario, TV y dónde ver partido Cartaginés vs. Saprissa EN VIVO por Torneo Apertura 2025
- Fecha: Domingo 10 de agosto de 2025
- Hora: 11:00 horas de San José / 1 pm ET / 10 am PT
- Transmisión por TV y Streaming: FUTV y TDMAX
- Jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga Promerica 2025
- Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich, Cartago (Costa Rica)