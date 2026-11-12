La cuenta regresiva para la noche más importante de la música latina ha llegado a su fin. Este jueves 12 de noviembre de 2026, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas volverá a vestirse de gala para recibir la 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy Awards, una edición histórica que reunirá a las máximas figuras de la industria en español y portugués bajo la conducción de la actriz Roselyn Sánchez, quien regresa como anfitriona por décima ocasión. Con numerosas presentaciones musicales confirmadas, homenajes a leyendas eternas y una competencia reñida en 60 categorías, te presentamos la guía definitiva con los ganadores en todas las categorías de la ceremonia.

La competencia de este año destaca por su diversidad sonora, cruzando el pop vanguardista, el género urbano, la música regional mexicana y la canción de autor. El compositor y productor mexicano Edgar Barrera encabeza la lista general con 10 nominaciones, consolidándose una vez más como el arquitecto detrás de los mayores éxitos de la música latina. Muy de cerca le siguen Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes empatan con 7 candidaturas cada uno. Todos ellos figuran en la categoría reina de Álbum del Año, donde compiten diez producciones de alto calibre:

Por su parte, la categoría de Mejor Nuevo Artista promete revelar a las próximas estrellas del continente con una selección integrada por Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

Asimismo, el escenario del MGM Grand Garden Arena vibrará con más de cuarenta actuaciones en vivo que abarcan múltiples generaciones. Entre los nombres más esperados del cartel musical figuran Rosalía, Karol G, Daddy Yankee, Juanes, Feid, Bizarrap, Anitta, Carín León, Grupo Frontera, Xavi, Mon Laferte, Nathy Peluso, Bad Gyal, Milo J, Rawayana, Silvana Estrada, Kany García, Cristian Castro, Reik y The Warning.

Lista completa de ganadores del Latin Grammy 2026

Categorías generales

Grabación del Año

Ha Ha — CA7RIEL & Paco Amoroso.

¿Como Se Ama? — Jorge Drexler.

Dime — Silvana Estrada.

O Amor Nos Encontrou — Loulu Gilberto.

Coleccionando Heridas — Karol G, Marco Antonio Solís.

Femme Fatale — Mon Laferte.

Desde Que Te Tengo — Carin León.

Niño — Milo J.

La Perla — Rosalía, Yahritza y Su Esencia.

Alma — Elena Rose.

Álbum del Año

EQUILIBRIVM — Anitta.

FREE SPIRITS — CA7RIEL, Paco Amoroso.

Taracá — Jorge Drexler.

Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada.

Tropicoqueta — Karol G.

FEMME FATALE — Mon Laferte.

MUDA — Carin León.

La Vida Era Más Corta — Milo J.

¿Dónde Es El After? — Rawayana.

LUX (Complete Works) — Rosalía.

Canción del Año

Coleccionando Heridas — Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño, Karol G.

¿Como Se Ama? — Jorge Drexler, Mauro.

Dime — Silvana Estrada.

Femme Fatale — Mon Laferte.

Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día — Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL, CA7RIEL & Paco Amoroso, Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner y Federico Vindver.

Humano — Emmanuel Briceño Vera, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana.

La Perla — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins.

Mi Gran Amor — Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana.

Nilo — Massimo Giovanardi, Zanna.

Solifican12 — Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz.

Mejor Nuevo Artista

Delilah.

Fabian.

Loulu Gilberto.

Arath Herce.

Macario Martínez.

maye.

Sofia Monroy.

Kendall Peña.

Dora Sanches.

ARIA VEGA.

Zeca Veloso.

Categorías de pop

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

KM0 — Pablo Alborán.

Instrucciones Para Ser Feliz — Monsieur Periné.

(Enamorada) — nic.

Todo Puede Convertirse En Canción — Debi Nova.

¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz.

Mejor Álbum Pop Tradicional

Amorío — Esteman, Daniela Spalla.

Puerta Abierta — Kany García.

Yo Canto 2 — Laura Pausini.

TQ+ — Reik.

Querida Yo — Yami Safdie.

Mejor Canción Pop

A La Niña Que Fui — Rafael Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi Lopez, Sara Schell.

Amarillo — Joaquina.

(favorito) — nic, Raquel Sofía.

La Perla — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins.

Melancolía — Mon Laferte.

Categorías de música electrónica y urbana

Mejor Interpretación de Música Electrónica

Beto’s Horns - Fred Remix — CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..

Armándola De Pedo — Kinky.

Circular — Peces Raros, Nick Warren.

Motopirueta — SouCream, Héctor Mazzarri.

III. Ojalá! - Bronquio Remix — Violeta, Bronquio.

Mejor Interpretación Urbana

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 — Bizarrap, Daddy Yankee.

La Villa — Ryan Castro, Kapo, Gangsta.

Se Lo Juro Mor — Feid.

Dile Luna — Karol G, Eddy Lover.

Gil — Milo J, Trueno.

Mejor Interpretación Reggaeton

Contrabando — Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow.

Choque — Bad Gyal, Chencho Corleone.

Verano Rosa — Karol G, Feid.

Una Aventura — Ozuna.

Uñas Afiladas — Sofía Reyes, Luísa Sonza.

Mejor Álbum de Música Urbana

Más Cara — Bad Gyal.

Omerta — J Balvin, Ryan Castro.

Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle.

Tropicoqueta — Karol G.

Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko.

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Antisistema — J Noa, Trooko.

El Pana Deiby — Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete, Melony Nathalie Redondo.

Gohan y Goku — Arcángel.

Mono — Kase.O, Okeiflou, Tokischa.

Poder — Feid, Lil Supa.

Mejor Canción Urbana

Buenos Términos — Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino Segarra, Daniel Silva De Sousa.

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 — Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee.

Por Si Mañana No Estoy — Omar Courtz.

Reliquia Do 2T — DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7.

Yo y Tú — Beéle, Kevyn Mauricio Cruz, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristobal Salazar Suarez.

Categorías de rock y música alternativa

Mejor Álbum de Rock

A La Mitad — Beta.

Malicia — Mägo De Oz.

Ceremonia — 1915.

Shine — Fito Paez.

La Frontera — Viniloversus.

Mejor Canción de Rock

Destruirse — Juan V. Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez, Emerson Swinford.

Ego — Anton Curtis Delost, Niko Rubio, Mónica Velez Domínguez.

Las Fuerzas Armadas Del Amor — Fito Paez.

Montserrat — Draco Rosa.

Rojo Profundo — Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte.

Mejor Álbum de Pop/Rock

Mi Año Gótico — Emmanuel Horvilleur.

Juanesteban — Juanes.

Tierra De Nadie — La Vida Bohème.

Olas De Luz — Draco Rosa.

Términos & Condiciones — Usted Señalemelo.

Mejor Canción Pop/Rock

Antes De Que El Mundo Se Acabe — Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana, Fatima Carolina Valdez Lira.

Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día — Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver.

Hasta Que Me Quede Sin Voz — Leiva.

Me Levanté De La Cama — Arath Herce.

Ratera — Bruses, Luis Javier Contreras.

Mejor Álbum de Música Alternativa

CUERPOS, Vol. 1 — Babasonicos.

DESDE EL COMA — Bruses.

FREE SPIRITS — CA7RIEL, Paco Amoroso.

Demian — Teo Planell.

LUX (Complete Works) — Rosalía.

Mejor Canción Alternativa

Ante la duda, baila — Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich.

BUGAMBILIA — Francisca Valenzuela, Francisco Victoria.

El Reset — Dante Spinetta Salazar.

QUERIDA AMALIA: — Bruses, Alex Goose, Mauro Muñoz.

1:30 — Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes, Emilio Reyna.

Categorías tropicales

Mejor Álbum de Salsa

Invicto — Charlie Cruz.

El Alma En Clave — Luis Enrique.

El Relevo — Luis Figueroa.

Más Que Palabras — Grupo Niche.

Malportada — Nathy Peluso.

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Jorgito — Jorge Celedón, Víctor Nain Jr.

Vallenato Social Club — Gusi.

Corazón Ausente — Ke Personajes.

El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo.

El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives.

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

Música Para Bailar — Fariana.

Todo Llega — Manerra.

No Era El Plan — Gabriel Pagán.

Oye Eta Vaina — Covi Quintana.

Chula — Techy.

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Algo Nuevo De Ayer — Dayhan Diaz.

Orgánico — Los Tri-O.

Eternamente Omara — Omara Portuondo.

Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa.

Cualquiera Se Enamora — Leoni Torres.

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

De Amor, Sueños y Cantares — Jorge Luis Chacín.

Indole — Alex Cuba.

Antes Que El Tiempo Se Vaya — Fonseca.

Candela — Greeicy.

Color Fania — Niña Pastori.

Mejor Canción Tropical

Crayola — Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondón, Eudis Ruiz.

Latino — Yeisy Rojas.

Nombre y Apellido — Luis Enrique, Ender Thomas, Leon Yamil.

Realidad-Es — José Aguirre.

Todo Llega — Manerra.

Categorías de cantautor y música regional mexicana

Mejor Álbum Cantautor

Improviso — Djavan.

Taracá — Jorge Drexler.

Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada.

Musas en Mi — Arath Herce.

FEMME FATALE — Mon Laferte.

Mejor Canción Cantautor

Dime — Silvana Estrada.

generación digital — Joaquina.

Las Palabras — Jorge Drexler.

Musas en Mi — Arath Herce.

Temblor Y Réplica — Covi Quintana.

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano II — Pepe Aguilar.

La Fernández — Camila Fernández.

La Voz De Mi Trompeta (50 Años) — Mariachi Sol De México De José Hernández.

Bandera Blanca — Christian Nodal.

Mejor Álbum de Música Banda

Tequila y Guaro — Luis Angel “El Flaco”.

Piratita — Banda Los Recoditos.

Piedras A La Luna — Edén Muñoz.

Mejor Álbum de Música Tejana

Mi Gran Noche - Raphael En La Voz De Kevin Aguilar — Kevin Aguilar.

3 — Destiny Navaira.

Le Seguiremos — Jay Perez.

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) — Bobby Pulido.

Capítulo 8 — Vilax.

Mejor Álbum de Música Norteña

El Mundo Es Del Que Se Anima — Calibre 50.

Gravedad — Duelo.

Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela.

Lo Que Me Falta Por Llorar — Grupo Frontera.

50/50 — Sofi Saar.

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

De Parte Mía — Kakalo.

Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma, Tito Double P.

Contra Todo — Rivs.

Dosis — Xavi.

Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia.

Mejor Canción Regional Mexicana

Ese Hombre Es Malo — Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Karol G.

Estamos Todos — Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier “Ricky” Muñoz, Pablo Preciado.

No Capea — Edgar Barrera, Iván Gamez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia, Adelaido Solis.

Ojitos Bellos — Miguel Armenta, Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernández.

Osadía — Edén Muñoz.

Categorías instrumentales, folclóricas y de raíces

Mejor Álbum Instrumental

Peregrino — Yamandu Costa, Hermanos Saboya.

NOVA — Hamilton de Holanda, Salomão Soares, Thiago Rabello.

Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas — Andréa Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta.

La Huella De Las Cuerdas — Berta Rojas.

A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro, Yainer Horta.

Mejor Álbum Folclórico

Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] — Eva Ayllón.

La Quinta Esencia — Yamandu Costa, Alexis Cárdenas, Ensemble Recoveco.

Cambias Mi Mundo — Lila Downs.

La Vida Era Más Corta — Milo J.

Candombe (En Vivo, Teatro Solís) — Julieta Rada.

Mejor Álbum de Tango

Neopía — Anibal Berraute.

Somos — Lidia Borda, Ariel Ardit.

Fueyerías — Pablo Jaurena.

Revolucionario Filarmónico — Quinteto Revolucionario, Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá.

Le Grand Tango — Quinteto Astor Piazzolla.

Mejor Álbum de Música Flamenca

POPULAR — Yerai Cortés.

Origen & Revolución — Mercedes Luján.

In Illo Tempore — Mayte Martín.

José Mercé Canta A Manuel Alejandro — José Mercé.

Mejor Canción de Raíces

El Alma Mía — Silvana Estrada.

El tambor chico — Facundo Balta, Jorge Drexler.

La Puñalá — Andre, Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel.

Spiritual Energies — Eli Alvarado.

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Folklore — Caracas Trio.

Paco De Lucia Music For Big Band — Alex Conde.

Verve — Lívia Mattos.

Gonzalo Plays Pino — Gonzalo Rubalcaba Trio.

Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard — Miguel Zenón Quartet.

Categorías cristianas y de música en portugués

Mejor Álbum Cristiano (En Español)

Tú — Hakuna Group Music.

Días Contigo — Majo, Dan.

Inquebrantable — Sarai Rivera.

Eterno — Marcos Witt, Marco Barrientos, Marcos Vidal.

Mayday — Alex Zurdo.

Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)

Primeiro (Ao Vivo) — Ziza Fernandes.

Avenida Do Arrependimento — Thalles Roberto.

Betel (Ao Vivo) — Eli Soares.

O Que Atravessa O Peito — Verboemcarne.

Shuv — Victin.

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

Equilibrivm — Anitta.

Ludom — Ludom.

Antes Que A Terra Acabe — Luedji Luna.

BRava — Jenni Mosello.

MARINADA vol.01 — Marina Sena.

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

Resistência! Ao Vivo no Circo Voador — Black Pantera.

Let It Burn / Deixa Arder — Chico Chico.

Rádio Love Nacional — Detonautas Roque Clube.

foto em grupo — FOTO EM GRUPO.

CARRANCA — Urias.

Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa

Novo Testamento — AJULLIACOSTA.

FREQUÊNCIA LUNAR — BUDAH.

CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? — Don L.

Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores — Emicida.

Terra Vermelha: Do interior pro interior — Matuto S.A.

Mejor Álbum de Samba/Pagode

50 Anos De Carreira — Leci Brandão.

Jessé - As canções de Zeca Pagodinho — Teresa Cristina.

Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) — Xande de Pilares.

Sentimento — Ferrugem.

Quinhão — Mosquito.

Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña

Criolo, Amaro e Dino — Criolo, Amaro Freitas, Dino D’Santiago.

Vende-se Lembrança — Pedro Emílio.

Améfrica — Bia Ferreira.

Afim — Zé Ibarra.

Eita — Lenine.

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Fire Arena — Ana Castela.

Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) — Simone Mendes.

Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) — Lauana Prado.

Registro Histórico (Ao Vivo) — Luan Santana.

Traia Acústico (Ao Vivo) — Traia Véia.

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir — Carminho.

Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) — João Gomes, Mestrinho, Jota.Pê.

Até Cansar o Cansaço — Juliana Linhares.

Molho Lambão — Psirico.

Amor Perene — Zaynara.

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Águas De Um Mar Azul — Fábio, Hyldon.

No Vento De Nós — Djodje Almeida, Criolo, Dino D’Santiago, Amaro Freitas.

Sua Onda — Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Marisa Monte.

Viver e Morrer De Amor Na América Latina — Johnny Hooker.

Categorías infantiles, clásicas y audiovisuales

Mejor Álbum de Música Infantil

Mil Secretos — Cantoalegre, Marta Gómez.

¡A Jugar! — Danilo & Chapis.

Mardearena — Magdalena Fleitas.

Aprendo Jugando — OTA El Hipopotamo.

Dinosaurios: Una Travesía Cretácica — Tu Rockcito.

Mejor Álbum de Música Clásica

Gabriela Ortiz: Yanga — Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel, Dmitriy Lipay, Los Angeles Philharmonic.

Odyssey — Jorge Glem, Gustavo Dudamel, Dmitriy Lipay, Simón Bolívar Symphony Orchestra.

Opus 33 “Romantic Cello” — Gregorio Nieto, Josep Vicent, Fernando Arias, London Symphony Orchestra.

Sinfonia Em Quadrinhos — Hermeto Pascoal, Tiago Costa, Tiago Gomes, Orquestra Jovem Tom Jobim.

Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] — Karina Canellakis, Edward Gardner, Dima Slobodeniouk, Tim Burton, Nick Parker, Andrew Walton, London Philharmonic Orchestra.

Mejor Obra/Composición Clásica

Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra) — Richard Scofano.

Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra — Gonzalo Grau.

Raices (Origins) - Live — Tania Leon.

Tríptico Sudamericano — Elodie Bouny.

Yanga — Gabriela Ortiz.

Mejor Música para Medios Visuales

Amor Animal — Murci Bouscayrol.

La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) — Matthew Atticus Berger, Manuel Garcia, Victor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomas Videla, Juan Pablo Villanueva.

Las Muertas — Fernando Velázquez.

Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) — Sergei Grosny.

O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) — Mateus Alves, Tomaz Alves Souza.

Mejor Arreglo

Juanito Alimaña — Daniel Barón, Henry Villalobos.

Dando Y Dando — Gonzalo Grau.

Sonho Inca — Rafael Beck, Felipe Montanaro.

A Deriva (Adrift) — Felipe Salles.

Cazadero’s March — Teco Cardoso.

Mejor Diseño de Empaque

Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) — Dawn Baillie.

Anela — Belén Aguilera, María Blaya Miralles, Alberto Cárdenas.

Florece En El Caos — Nicolas Fervenza.

La Huella De Las Cuerdas — Celeste Prieto.

La Vida Era Más Corta — Milo J.

Categorías de producción e ingeniería musical

Compositor del Año

Edgar Barrera.

Iván Gamez.

Yoel Henríquez.

Jenni Mosello.

Sara Schell.

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Boas Novas — Mauro Araújo, Kira Malevskaia, Duda Mello, Alexandre Rabaço.

Esgotada — Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes, André Whoong, João Milliet, Ricardo Mosca, Felipe Tichauer.

Lux (Complete Works) — Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez, Harry Wilson, Manny Marroquin, Bob Jackson, Brian Lee.

Marco — Túlio Airold, Victor Amaral, Pedro Peixoto, Fili Filizzola.

Taracá — Lucas Piedracueva, Carles Campi Campón, Fred Kevorkian.

Productor del Año

Edgar Barrera.

Julio Raposo.

Santiago Ruiz “Tatool”.

Juan Pablo Vega.

Federico Vindver.

Categorías de videos musicales

Mejor Video Musical Versión Corta

10 anos de Castelos & Ruínas — BK’.

CHINGONA — Tamara Flores.

Moleirinha — Karetus, Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS, Julio Pereira.

INRI — Los Tres.

Sauvignon Blanc (Official Video) — Rosalía.

Mejor Video Musical Versión Larga

FREE SPIRITS (The Film) — CA7RIEL, Paco Amoroso.

Hasta Que Me Quede Sin Voz — Leiva.

Guerras Invisíveis — L7nnon.

Back To The Childhood — Maleh.

FLAMENCO — Carla Simón, Mónica Blas, Claudia Mayer, Óscar Romagosa, Albert Soler.