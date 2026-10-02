Sigue la transmisión oficial de GEN (Canal 12) EN VIVO GRATIS para ver el partido Paraguay vs. Colombia hoy 2 de octubre por el amistoso internacional fecha FIFA 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. (Foto: Composición El Comercio Mag)
Sigue la transmisión oficial de GEN (Canal 12) EN VIVO GRATIS para ver el partido Paraguay vs. Colombia hoy 2 de octubre por el amistoso internacional fecha FIFA 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. (Foto: Composición El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa
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Paraguay juega ante Colombia este viernes 2 de octubre en un amistoso internacional FIFA que reúne a dos selecciones históricas de Conmebol. El partido se juega en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey desde las 9:00 p. m. de Asunción. Para todo el público paraguayo, podrás seguir la transmisión del juego a través de la señal de GEN (Canal 12) por televisión y streaming online desde cualquier plataforma digital.

¿Dónde ver GEN EN VIVO GRATIS, Paraguay vs. Colombia por fecha FIFA?

GEN forma parte de la cobertura oficial de la selección paraguaya y estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país, además de una amplia red de cableoperadores regionales.

Canales nacionales de GEN

OperadorCanal
Tigo TVCanal 12 SD / 612 HD
Tigo DTHCanal 12 SD
Personal TVCanal 12 SD
FlowCanal 12 HD
Claro DTHCanal 16 HD
Claro IPTVCanal 16 HD
Copaco IPTVCanal 8 HD

¿Cómo ver GEN EN VIVO Online?

Además de la televisión, los aficionados podrán acceder a la programación de GEN desde los servicios digitales habilitados por los operadores que incluyen la señal del canal.

Dispositivos compatibles

  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Google TV
  • Chromecast
  • Apple TV
  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Tablets
  • Computadoras Windows y macOS

¿A qué hora juega Paraguay vs. Colombia vs. Paraguay hoy por amistoso internacional FIFA?

Paraguay vs. Colombia se juega hoy, viernes 2 de octubre de 2026, a las 9:00 p. m. de Asunción, por un amistoso internacional de la fecha FIFA en Nueva Jersey. El encuentro se disputa en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Estados Unidos.

País / zonaHoraDía
Colombia7:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Perú7:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Ecuador7:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Estados Unidos (Este / Nueva York)8:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Venezuela8:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Bolivia8:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Paraguay9:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Chile9:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Argentina9:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Uruguay9:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Brasil (Brasilia / São Paulo)9:00 p. m.Viernes 2 de octubre
México (CDMX)6:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Costa Rica6:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Guatemala6:00 p. m.Viernes 2 de octubre
El Salvador6:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Honduras6:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Panamá7:00 p. m.Viernes 2 de octubre
España peninsular2:00 a. m.Sábado 3 de octubre
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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