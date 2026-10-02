Paraguay juega ante Colombia este viernes 2 de octubre en un amistoso internacional FIFA que reúne a dos selecciones históricas de Conmebol. El partido se juega en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey desde las 9:00 p. m. de Asunción. Para todo el público paraguayo, podrás seguir la transmisión del juego a través de la señal de GEN (Canal 12) por televisión y streaming online desde cualquier plataforma digital.
¿Dónde ver GEN EN VIVO GRATIS, Paraguay vs. Colombia por fecha FIFA?
GEN forma parte de la cobertura oficial de la selección paraguaya y estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país, además de una amplia red de cableoperadores regionales.
Canales nacionales de GEN
|Operador
|Canal
|Tigo TV
|Canal 12 SD / 612 HD
|Tigo DTH
|Canal 12 SD
|Personal TV
|Canal 12 SD
|Flow
|Canal 12 HD
|Claro DTH
|Canal 16 HD
|Claro IPTV
|Canal 16 HD
|Copaco IPTV
|Canal 8 HD
¿Cómo ver GEN EN VIVO Online?
Además de la televisión, los aficionados podrán acceder a la programación de GEN desde los servicios digitales habilitados por los operadores que incluyen la señal del canal.
Dispositivos compatibles
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Google TV
- Chromecast
- Apple TV
- Android
- iPhone
- iPad
- Tablets
- Computadoras Windows y macOS
¿A qué hora juega Paraguay vs. Colombia vs. Paraguay hoy por amistoso internacional FIFA?
Paraguay vs. Colombia se juega hoy, viernes 2 de octubre de 2026, a las 9:00 p. m. de Asunción, por un amistoso internacional de la fecha FIFA en Nueva Jersey. El encuentro se disputa en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Estados Unidos.
|País / zona
|Hora
|Día
|Colombia
|7:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Perú
|7:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Ecuador
|7:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Estados Unidos (Este / Nueva York)
|8:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Venezuela
|8:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Bolivia
|8:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Paraguay
|9:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Chile
|9:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Argentina
|9:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Uruguay
|9:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Brasil (Brasilia / São Paulo)
|9:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|México (CDMX)
|6:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Costa Rica
|6:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Guatemala
|6:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|El Salvador
|6:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Honduras
|6:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|Panamá
|7:00 p. m.
|Viernes 2 de octubre
|España peninsular
|2:00 a. m.
|Sábado 3 de octubre