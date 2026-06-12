Comienza la ilusión del pueblo paraguayo en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Desde el SoFi Stadium de Inglewood, California, no te pierdas el partido de Paraguay vs. Estados Unidos a través de la señal abierta del Canal 12 GEN en vivo y en directo, que llevará a tus pantallas el minuto a minuto del debut de la Albirroja. Los de Gustavo Alfaro viven un gran presente y buscarán dar uno de los primeros batacazos en este Mundial, derrotando al anfitrión. El encuentro iniciará desde las 22:00 horas Asunción.
¿Dónde ver GEN EN VIVO por Internet, partido Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?
Puedes ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos simplemente accediendo a GEN en vivo por internet de forma gratuita y oficial a través de su sitio web oficial, gen.com.py/live/, o mediante su canal oficial de YouTube, Somos GEN, que transmite la señal en directo. También está disponible en plataformas de operadores como Flow.
Opciones principales:
- Sitio Web Oficial: Ingresa a gen.com.py/live/ para ver la programación en tiempo real.
- YouTube: Accede al canal Somos GEN donde suelen tener el “Live” activo.
- Radio Gen: Escucha la señal de radio en vivo a través de sitios como desdeparaguay.com/gen.
Disponibilidad en Cableoperadores (Online):
- Flow/Personal TV: Puedes acceder a la señal a través de la app o web de Flow (Canal 12 HD).
- Tigo TV: Disponible en el canal 12 SD o 612 HD, a menudo integrado en sus plataformas digitales.
Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial de Fútbol 2026
- Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
- Partido: Paraguay vs. Estados Unidos por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026
- Hora: 9:00 p.m. ET / 10:00 p.m. Asunción
- Canal TV en Estados Unidos: Canal 12 GEN
- Estadio: SoFi Stadium de Inglewood, California.