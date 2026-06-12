Comienza la ilusión del pueblo paraguayo en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Desde el SoFi Stadium de Inglewood, California, no te pierdas el partido de Paraguay vs. Estados Unidos a través de la señal abierta del Canal 12 GEN en vivo y en directo , que llevará a tus pantallas el minuto a minuto del debut de la Albirroja. Los de Gustavo Alfaro viven un gran presente y buscarán dar uno de los primeros batacazos en este Mundial, derrotando al anfitrión. El encuentro iniciará desde las 22:00 horas Asunción.

Siga la señal de GEN en vivo por internet para ver el partido de Paraguay vs. Estados Unidos en el Mundial de Fútbol 2026. Le mostramos dónde sintonizar el encuentro por televisión abierta y a través de Canal 12 online de forma segura hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Dónde ver GEN EN VIVO por Internet, partido Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

Puedes ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos simplemente accediendo a GEN en vivo por internet de forma gratuita y oficial a través de su sitio web oficial, gen.com.py/live/, o mediante su canal oficial de YouTube, Somos GEN, que transmite la señal en directo. También está disponible en plataformas de operadores como Flow.

Opciones principales:

Sitio Web Oficial: Ingresa a gen.com.py/live/ para ver la programación en tiempo real.

Ingresa a gen.com.py/live/ para ver la programación en tiempo real. YouTube: Accede al canal Somos GEN donde suelen tener el “Live” activo.

Accede al canal Somos GEN donde suelen tener el “Live” activo. Radio Gen: Escucha la señal de radio en vivo a través de sitios como desdeparaguay.com/gen.

Disponibilidad en Cableoperadores (Online):

Flow/Personal TV: Puedes acceder a la señal a través de la app o web de Flow (Canal 12 HD).

Puedes acceder a la señal a través de la app o web de Flow (Canal 12 HD). Tigo TV: Disponible en el canal 12 SD o 612 HD, a menudo integrado en sus plataformas digitales.

Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial de Fútbol 2026

Fecha : Viernes 12 de junio de 2026

: Viernes 12 de junio de 2026 Partido : Paraguay vs. Estados Unidos por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026

: Paraguay vs. Estados Unidos por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026 Hora : 9:00 p.m. ET / 10:00 p.m. Asunción

: 9:00 p.m. ET / 10:00 p.m. Asunción Canal TV en Estados Unidos: Canal 12 GEN

Canal 12 GEN Estadio: SoFi Stadium de Inglewood, California.